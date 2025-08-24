1 órája
Hatalmas fejlesztések jönnek: 1245 milliárd forint landolhat Szegeden
Nem kevesebb, mint 9500 milliárd forint értékben tervez nagyberuházásokat a magyar kormány, az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium pedig közzétette a nagyjából 2035-ig tartó időszak terveit, minisztériumokra és beruházásokra, illetve azok összegére lebontva. Szegedre akár 1245 milliárd forint is érkezhet. A dokumentum társadalmi vitája augusztus 21-ig tartott.
Szeged lehet a tervezett jelentős összegű beruházások egyik nagy nyertese a Portfolio beszámolója szerint. Amiben az áll, hogy a rendelettervezet újdonsága nem a projektekben fedezhető fel, ugyanis ezek többsége már korábban is ismert volt, szerepelt a régebbi fejlesztési stratégiákban és előkészítés alatt állt, hanem abban, hogy most először egységes, ágazati hatású és 2035-ig tervező, előretekintő állami beruházási keretprogramba rendezték azokat az illetékes szakemberek.
Szeged fejlesztése
A tervek és elképzelések között szerepelnek kisebb, regionális szintű ellátásbiztonságot szolgáló vízügyi fejlesztések és nagyszabású, országos hatású projektek, fejlesztések egyaránt. Ha a társadalmi vitát követően – ez augusztus 21-én, csütörtökön zárult – megszületik a konszenzus, az egyetértés, akkor Szegedre nem kevesebb, mint 1245 milliárd forint kormányzati támogatás érkezhet, ami – talán nem is kell bizonygatni – óriási összeg és nagy lehetőségeket rejt.
A projektek között vannak például az Új Tisza-hídhoz köthető fejlesztések, a Szegedet érintő közúti és vasúti beruházások, az SZTE, vagyis a Szegedi Tudományegyetem támogatása, a szegedi repülőtér és a tramtrain fejlesztése, és egyéb beruházások mellett a sporthoz köthető fejlesztéseket is találhatunk a listában.
Alsóváros
Arról már lapunkban is beszámoltunk, hogy Alsóvároson 1,4 milliárdos állami támogatással jelentős közlekedésfejlesztési beruházás, fejlesztés valósul meg. Erről, a döntés megszületéséről Mihálffy Béla KDNP-s országgyűlési képviselő is beszámolt Facebook-videójában. Elmondta: 800 millió forintból teljesen megújul a Tompai kapu út és a Vadkerti tér forgalmas csomópontja, valamint a Vám téri csomópontot és környékét 600 millió forintból fejleszthetik. Előbbinél ez magában foglalja az új burkolatot, a forgalomtechnikai fejlesztéseket és várhatóan a gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítását is.
– Ez nemcsak külső megújulást, hanem biztonságosabb közlekedést, zöldebb környezetet és élhetőbb várost is jelent. Mi együtt építjük a jövőt és dolgozunk tovább Szegedért – zárta videóüzenetét Mihálffy Béla.
