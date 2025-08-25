augusztus 25., hétfő

Gyász

1 órája

Elhunyt Gilicze János makói történész, levéltáros, volt önkormányzati képviselő és alpolgármester

Makó kulturális és politikai közéletének meghatározó alakja volt. Elhunyt Gilicze János nyugalmazott levéltáros, helytörténész, volt önkormányzati képviselő és alpolgármester 74 éves volt.

Szabó Imre

A most elhunyt Gilicze János Makó és a környező vidék elismert, több kötetes helytörténésze volt. Levéltári munkássága számtalan fontos adatot tárt fel a város és a környező települések múltjából. Szerzője volt többek között a Makó monográfiája sorozatnak, de kiadott Pál Lászlónéval közösen diákoknak szánt várostörténeti forráskiadványt, feltárta az alföldi betyáréletet és sokat foglalkozott Földeák történetével is.

helytörténész
Gilicze János helytörténész Makó életének meghatározó alakja volt. Fotó: Makó város hivatalos oldala

Helytörténész, a makói civil és politikai élet nagy alakja volt 

A civil életben is szerepet vállalt: elnöke volt az Erdélyi Szövetségnek, a Szorbik Miklós Társaságnak, részt vett a Máltai Szeretetszolgálat, a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány és a Makói Települési Értéktár Bizottság munkájában. A város közéletében pedig húsz éven át tevékenykedett. Túlzás nélkül mondható, hogy a rendszerváltás egyik emblematikus személye volt: 1988 októberében a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezetének egyik alapítója volt és végig annak eredeti elveit képviselte. Hosszú időn át volt önkormányzati képviselő, viselt alpolgármesteri tisztséget is, szívügyének tekintette a kapcsolattartást a határnon túli magyarokkal. A politikának 60 éves korában intett búcsút, mert úgy vélte ideje átadni a stafétabotot a fiataloknak. 

 

