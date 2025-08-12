augusztus 12., kedd

Ritka és védett

12 órája

Eddig soha nem látott növény jelent meg Székkutas határában

Címkék#védett növény#Kőrös-Maros Nemzeti Park#ritkaság

Ritka és védett növény egy eddig nem ismert állományára bukkantak a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai Székkutas határában. A henye kunkor 6 négyzetmétert foglalt el a pusztából és ha hiszik, ha nem, ez a növény még élvezi is ezt a mostani hőséget és a lassan elsivatagosodó tájat.

Kovács Erika

A henye kunkor hazánkban csak a Dunától keletre fordul elő, az alföldi területeken, Székutason eddig még nem volt példa rá.

Henye kunkor Székkutas határában.
A henye kunkor szára vígan henyél a földön, a virágja pedig kunkorodik. A név előjel. Fotó: Körös Maros Nemzeti Park Igazgatóság/ Palcsek István Szilárd

Tavasszal még sekély víz borította ezt a területet a székkutasi határban

A henye kunkor Körös-Maros Nemzeti Park területein is kifejezetten ritkának számít, ezért is örültek a szakemberek, hogy a Kardoskúti Fehértó részterületen, Székkutas határában megtalálták a vicces nevű növény eddig ismeretlen populációját.

– Július közepén a Fecskési-mocsár bejárása során bukkantunk rá a mintegy 260 egyedet számláló állományra. A terület egy mindössze 6 négyzetméter kiterjedésű, nyílt és kiszáradt iszapfelszín, melyet tavasszal még sekély víz borított, most pedig ez a különleges növény növekszik rajta.

Egy-egy új állomány megtalálását nehezíti, hogy a vízjárás függvényében az egyedszám erősen ingadozó, esetleg egy adott évben elő sem bújik a növény – adta hírül a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága a honlapjukon.

Nem véletlenül kapta a henye kunkor nevet

A henye kunkor jellegzetességeit a neve is hordozza. Forgó virágzata van, ez a kunkor, a szárai pedig a talajon fekszenek, vagyis „henyélnek”. A henye kunkor virágai fehérek és aprók, csupán 1-2 mm átmérőjűek. A növény további jellemzője a levélfonákok molyhossága.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság arról is tájékoztatott, hogy a felfedezésben a természetvédelmi őrszolgálat munkáját egy szakmai gyakorlatát náluk töltő Ifjú Kócsagőr, Kocsis Benedek is segítette.

Jól tűri ugyan a taposást is, de azért kerülje ki!

A henye kunkor egyébként júliusban, augusztusban virágzik, és nagyon szereti a rendkívül száraz területeket. Évtizedekig kihaltnak hitték a botanikusok. Ha így halad az időjárásunk, akkor valószínűleg egyre nagyobb teret nyer majd. Állítólag jól tűri a taposást is, de aki rábukkan a székkutasi pusztán, inkább csak az állomány széléről csodálkozzon rá a 6 négyzetméter felületet elfoglaló védett növényre.

 

