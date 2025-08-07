Mit kezdjünk a sérült, higanyos lázmérőkkel? Megvan, hova viheted, de nem oda, ahová eddig hitted

Az olyan veszélyes hulladékot – mint a gyógyszerek, vitaminok, különböző étrend-kiegészítők – a gyógyszertárakban erre kijelölt hulladékgyűjtő dobozokba lehet leadni. Ezekbe a gyűjtőkbe viszont nem helyezhető el a higanyos lázmérő vagy más higanyt tartalmazó eszköz, hiszen ezek forgalmazását már régen leállították. Az injekciós tűket, folyadékokat és robbanásveszélyes anyagokat sem itt kell elhelyezni. A nagyobb szakrendelőkben és klinikákon lehet leadni a használt fecskendőket.

A higanyos lázmérő veszélyes hulladék, amit nem lehet gyógyszertári gyűjtőkben leadni. Fotó: Éberling András / MW

Nem lehet könnyen megszabadulni a higanyos lázmérőktől

– Nincs olyan protokoll vagy ismert eljárás, amellyel szabályosan tudnánk megszabadulni a higanytartalmú termékektől – mondta Török Éva gyógyszertárvezető.

Korábban azt javasolták, hogy a higanyt kénporral lehet semlegesíteni, de nem biztos, hogy kénpor mindig kéznél van a háztartásokban. A higanyos lázmérőkben és hőmérőkben lévő higany mennyisége nem okoz komoly problémát, de a mérgező anyaggal való érintkezést vagy a higanygőz belégzését kerülni kell.

A higanyos termékek forgalmazásának betiltásakor egyszeri gyűjtést tartottak, amikor lehetőség volt ezeket az eszközöket leadni. Ez a lehetőség mind a gyógyszertárak, mind a felhasználók számára elérhető volt. Azóta azonban nem szerveztek ilyen gyűjtést. Török Éva gyógyszertárvezető ahhoz a céghez irányított, amelyik korábban ezt a gyűjtést végezte, de megkeresésünkre nem érkezett válasz.

Rengeteg gyógyszert hoznak vissza

Nagyon sok gyógyszert hoznak vissza az emberek – jóval többet, mint ami szükséges lenne. A gyógyszertárvezető felhívja a figyelmet arra, hogy nem szükséges több havi gyógyszert előre kiváltani. Könnyen előfordulhat, hogy időközben például megváltozik az adagolás vagy más gyógyszerre lesz szüksége a betegnek. Ezzel pedig sok felesleges veszélyes hulladék keletkezik.