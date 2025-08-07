augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszély

1 órája

Mit kezdjünk a sérült, higanyos lázmérőkkel? Megvan, hova viheted, de nem oda, ahová eddig hitted

Címkék#higany#gyógyszerek#veszélyes hulladék

Már több mint tizenöt éve betiltották a higany tartalmú termékek forgalmazását, mégis bizonyára sok háztartásban lapul néhány. Utánajártunk, mit tehetünk a sérült, higanyos lázmérőkkel vagy hőmérőkkel.

Grica Eszter

Az olyan veszélyes hulladékot – mint a gyógyszerek, vitaminok, különböző étrend-kiegészítők – a gyógyszertárakban erre kijelölt hulladékgyűjtő dobozokba lehet leadni. Ezekbe a gyűjtőkbe viszont nem helyezhető el a higanyos lázmérő vagy más higanyt tartalmazó eszköz, hiszen ezek forgalmazását már régen leállították. Az injekciós tűket, folyadékokat és robbanásveszélyes anyagokat sem itt kell elhelyezni. A nagyobb szakrendelőkben és klinikákon lehet leadni a használt fecskendőket. 

higanyos lázmérő, régi lázmérő egyszerű háttér előtt
A higanyos lázmérő veszélyes hulladék, amit nem lehet gyógyszertári gyűjtőkben leadni. Fotó: Éberling András / MW

Nem lehet könnyen megszabadulni a higanyos lázmérőktől

– Nincs olyan protokoll vagy ismert eljárás, amellyel szabályosan tudnánk megszabadulni a higanytartalmú termékektől – mondta Török Éva gyógyszertárvezető.

Korábban azt javasolták, hogy a higanyt kénporral lehet semlegesíteni, de nem biztos, hogy kénpor mindig kéznél van a háztartásokban. A higanyos lázmérőkben és hőmérőkben lévő higany mennyisége nem okoz komoly problémát, de a mérgező anyaggal való érintkezést vagy a higanygőz belégzését kerülni kell.

A higanyos termékek forgalmazásának betiltásakor egyszeri gyűjtést tartottak, amikor lehetőség volt ezeket az eszközöket leadni. Ez a lehetőség mind a gyógyszertárak, mind a felhasználók számára elérhető volt. Azóta azonban nem szerveztek ilyen gyűjtést. Török Éva gyógyszertárvezető ahhoz a céghez irányított, amelyik korábban ezt a gyűjtést végezte, de megkeresésünkre nem érkezett válasz.

Rengeteg gyógyszert hoznak vissza

Nagyon sok gyógyszert hoznak vissza az emberek – jóval többet, mint ami szükséges lenne. A gyógyszertárvezető felhívja a figyelmet arra, hogy nem szükséges több havi gyógyszert előre kiváltani. Könnyen előfordulhat, hogy időközben például megváltozik az adagolás vagy más gyógyszerre lesz szüksége a betegnek. Ezzel pedig sok felesleges veszélyes hulladék keletkezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu