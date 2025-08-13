1 órája
Elvarázsolt minket Csili a panelcica, megnéztünk egy szegedi Rolls Roycet és szemléztük a mórahalmi vízpótlást
Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.
Legendás traktor a fődíj, Zákányszéken dől el, kié lesz: mutatjuk, hogyan lehet a tiéd
Augusztus 16-án Zákányszéken ismét felbőgnek a motorok a XI. Zákányszéki Traktorshow-n. A traktorshow a térség egyik legnépszerűbb mezőgazdasági és családi eseménye, ahol különleges díjak várnak a résztvevőkre. A program látványos felvonulásokkal, gépbemutatókkal és értékes nyereményekkel csalogatja a látogatókat.
Csili, a szegedi panelcica, aki saját létrán jár le vadászni és imádja a szabadságot – fotók
A panellakás első emeletéről indul, és a szabadság felé vezet. Csili, a szegedi macskalétra koronázatlan királynője nem ismer határokat. Gazdái egyedi találmánya pedig az egész környék figyelmét felkeltette.
Kiszáradt a mórahalmi Nagyszéksós-tó, így mentenék meg mesterséges vízpótlással
Természetes jelenség, hogy a szikes tavak időnként kiszáradnak. Ez történt a mórahalmi Nagyszéksós-tóval is. Az eső és a talajvíz ősszel majd feltöltik, de vizsgálnak már más lehetőségeket is.
Elvis Presley Rolls-Royce-a lehetett egykor: ma már egy szegedi udvarban parkol – videóval, galériával
Csillogó kasztni, eredeti 3 dimenziós logó, masszív ajtók és rengeteg lóerő. Így írható le egy 50 éves Rolls-Royce Szegeden. A luxusautó különlegessége nemcsak a ritka kivitelében, de állítólagos híres előéletében rejlik. Több sztár is lehetett a tulajdonosa.
Névtelen bejegyzés: hibásan működő applikáció miatt bírság az SZKT-járaton
Névtelen bejelentés a Facebookon. Hibásan működő applikáció miatt róttak ki bírságot egy szegedi lakosra.