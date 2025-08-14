Felfedeztünk egy eltűnőben lévő szakmát, meghökkentünk Alee történetén és megnéztük a magyar gyümölcspiac helyzetét

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: DM

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

Ez a szegedi varrónő lehet egy eltűnőben lévő szakma utolsó örököse

Ma már alig akad, aki kézzel készíti. Egy helyi varrónő, a legendás szegedi kalapos, Anna néni nyomdokain jár, és lehet, hogy ő lesz az utolsó, aki még valódi kézműves kalapokat formáz a városban.

Videón, ahogy egy rolleres lehagyja az autókat a Rókusi körúton – szakértő mondta el, miért életveszélyes

Felvétel van róla. Egy augusztus elején készült videó alapján egy elektromos roller gyorsabban haladt az autóknál. Az eset nemcsak szabálytalan, de életveszélyes is volt. Egy szegedi gépjárművezető-oktatóval vettük górcső alá a történteket.

„Azt hittem, kajak elpatkolok, vagy leáll a szívem”– az utolsó percben hívott mentőt a szegedi rapper

„Azt hittem, elpatkolok.” Így jelentkezett be a kórházból Alee, a szegedi rapper.

Pusztaszer a hétvégén hatalmas dobásra készül: bográcsok füstje, traktorok zaja és kenyérillat tölti be majd a falut

Szombaton már negyedszer tartják meg Pusztaszeren az egyre kedveltebb eseményt. A traktoros nap és az új kenyér ünnepe ismét az augusztus 20-hoz legközelebb eső hétvégén kapott helyet a falu rendezvénynaptárában, és reggeltől az éjszakába nyúlóan kínál kikapcsolódási lehetőséget a helyieknek és a vendégeknek.

Alig termett idén, de mindenki sorban áll érte, felértékelődött ez a magyar gyümölcs

A tavaszi fagy súlyos károkat okozott a magyar meggyültetvényekben, a termés mennyisége jóval elmarad az átlagos évekétől. A gyenge hazai és európai meggytermés miatt a kereslet és az árak is rekordmagasságba emelkedtek.