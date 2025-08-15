Szörnyű tragédia, súlyos baleset és a hetvenhét éves legenda határozták meg a napot

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

Képeken mutatjuk a Makón felborult autót

Ütközés következtében felborult egy autó Makón, a 43-as főút belterületi szakaszán.

Előkerült egy 70 éves filmhíradó felvétel: 400 holdon termett a rózsa Kopáncson – videóval

Hetven évvel ezelőtt számolt be a Magyar Filmhíradó a Hódmezővásárhelyhez tartozó Kopáncs rózsaszüretéről. Az 1 perc 20 másodperces tudósításban lányok, asszonyok és férfiak serénykedtek a rózsaültetvényen.

Örökre elaludt Ágó, az egyéves kisfiú, akiért Szeged is összefogott

Az Ágo-strong Facebook-oldalon közölte a kisfiú családja a borzasztó hírt, az esetre nincsenek szavak, egy egész ország gyászol.

Fendler Judit: nyugati színvonalú egészségügyet várunk, de nem fizetünk érte

A magyarok azt a színvonalat várják el a magyar egészségügytől, amit nyugati országok lakói magánbiztosításért és nagyobb járulékért kapnak – hívta fel a figyelmet egy véleménycikkben Fendler Judit, a SZTE kancellárja. Véleménye szerint az egészségügyi ellátás nálunk is a járulékok emelésével, illetve magánbiztosítói rendszer bevezetésével lenne javítható.

Hat évtized a pult mögött: a szegedi vendéglátós, aki zsíros kenyeret vitt Kádár Jánosnak

Nemrég ünnepelte 77. születésnapját, de ma is minden reggel ő nyitja az éttermet. Kevesen mondhatják el magukról, hogy több mint hatvan évet töltöttek ugyanabban a szakmában. Zádori Zoltán a szegedi vendéglátás élő legendája. Ma is hajnalban kel, személyesen nyitja az éttermet, és minden vendéget mosollyal fogad.