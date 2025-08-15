augusztus 15., péntek

Mária névnap

27°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi hírösszefoglaló

1 órája

Szörnyű tragédia, súlyos baleset és a hetvenhét éves legenda határozták meg a napot

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#hírösszefoglaló#hírek

Hírösszefoglalónkban összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.

Delmagyar.hu

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

A Délmagyar legújabb hírösszefoglalója.
Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: Donka Ferenc

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

Képeken mutatjuk a Makón felborult autót

Ütközés következtében felborult egy autó Makón, a 43-as főút belterületi szakaszán.

Előkerült egy 70 éves filmhíradó felvétel: 400 holdon termett a rózsa Kopáncson – videóval

Hetven évvel ezelőtt számolt be a Magyar Filmhíradó a Hódmezővásárhelyhez tartozó Kopáncs rózsaszüretéről. Az 1 perc 20 másodperces tudósításban lányok, asszonyok és férfiak serénykedtek a rózsaültetvényen.

Örökre elaludt Ágó, az egyéves kisfiú, akiért Szeged is összefogott

Az Ágo-strong Facebook-oldalon közölte a kisfiú családja a borzasztó hírt, az esetre nincsenek szavak, egy egész ország gyászol.

Fendler Judit: nyugati színvonalú egészségügyet várunk, de nem fizetünk érte

A magyarok azt a színvonalat várják el a magyar egészségügytől, amit nyugati országok lakói magánbiztosításért és nagyobb járulékért kapnak – hívta fel a figyelmet egy véleménycikkben Fendler Judit, a SZTE kancellárja. Véleménye szerint az egészségügyi ellátás nálunk is a járulékok emelésével, illetve magánbiztosítói rendszer bevezetésével lenne javítható.

Hat évtized a pult mögött: a szegedi vendéglátós, aki zsíros kenyeret vitt Kádár Jánosnak

Nemrég ünnepelte 77. születésnapját, de ma is minden reggel ő nyitja az éttermet. Kevesen mondhatják el magukról, hogy több mint hatvan évet töltöttek ugyanabban a szakmában. Zádori Zoltán a szegedi vendéglátás élő legendája. Ma is hajnalban kel, személyesen nyitja az éttermet, és minden vendéget mosollyal fogad.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu