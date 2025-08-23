augusztus 23., szombat

1 órája

Böröczék gépei, a dubaji kiképzés és két baleset tette izgalmassá napunkat

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#hírösszefoglaló#hírek

Hírösszefoglalónkban összeszedtük a vármegye legfontosabb történéseit a mai napról.

Delmagyar.hu

Összegyűjtöttük és hírösszefoglaló formájában bemutatjuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb híreit. Friss információink segítenek, hogy gyorsan képbe kerüljön a vármegye történéseivel.

Ez itt a Délmagyar napi hírösszefoglalója
Hírösszefoglalónk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb pillanatait idézi fel. Fotó: Rendőrség

Hírösszefoglaló: A mai, legfontosabb események röviden

Dubajban képezték ki a szegedi rendőrtisztet, ahol extrém helyzetekben is bizonyítania kellett

Simon Márk hadnagy a Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának előadója négy hónapos vezetői képzésen vett részt Dubajban.

Az oldalára fordulva állt meg az egyik autó a brutális négyes baleset helyszínén – galériával

Négy jármű ütközött össze az M5-ös autópálya 120-as kilométerszelvényénél.

Még el sem indult a jövő évad jegyértékesítése, máris telt házas előadással büszkélkedhet a Szabadtéri

Mintegy 80 ezer nézője volt idén a szegedi csillagtetős színházi előadásoknak. A szabadtéri emlékezetes évadot zárt esős előadással, egy legenda visszatérésével és 95 százalékos átlagnézettséggel. A részletekről a főigazgatóval beszélgettünk.

Idén sem lesz halfesztivál a rakparton, de a szegedieknek mégis jut egy közös bográcsozás

Idén is lesz halászlé illat szeptember első hétvégéjén a városban. Bár a halfesztivál elmarad, a Partfürdőn megrendezik a közösségi főzést.

Böröczék öt géppel érkeztek a veterántalálkozóra, a legnagyobb meglepetést mégis más okozta

Szombaton ismét nagy sikert arattak a falunapok kísérőrendezvényei. A Forráskúti Falunapok részeként kilencedik alkalommal rendezték meg a veterántalálkozót. A színes járműfelvonuláson autók, motorok és traktorok egyaránt részt vettek. A forráskúti Böröcz család öt traktorral érkezett, a 11 éves Csaba is hozott egyet. Bár a hátramenetet nehezen veszi a gép, ez nem okozott neki gondot, ötéves kora óta vezet.

 

 

