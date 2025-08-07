Legújabb csillogó páncélú brutális harcjárművét leplezte le a Honvédség

Bővült a Hiúzflotta! – írja Facebook-oldalán a MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár.

Megérkezett Hódmezővásárhelyre a Honvédség új harcjárműve. Fotó: Szemenyei Ákos őrmester

Az új LYNX KF-41 gyalogsági harcjármű új otthona Hódmezővásárhely, ezzel tovább növelve a Magyar Honvédség haderejét. A járműről megosztott posztban a gyalogdandár arra is felhívja a figyelmet, hogy a páncélozott harcjármű kezeléséhez szükséges képzések folyamatosan zajlanak.