Honvédség

30 perce

Legújabb csillogó páncélú brutális harcjárművét leplezte le a Honvédség

Legújabb harcjárművét leplezte a Honvédség, látványos képeken keresztül prezentálták az új csoda járművet.

Vass Viktor

Bővült a Hiúzflotta! – írja Facebook-oldalán a MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár.

Honvédség
Megérkezett Hódmezővásárhelyre a Honvédség új harcjárműve. Fotó: Szemenyei Ákos őrmester

Az új  LYNX KF-41 gyalogsági harcjármű új otthona Hódmezővásárhely, ezzel tovább növelve a Magyar Honvédség haderejét. A járműről megosztott posztban a gyalogdandár arra is felhívja a figyelmet, hogy a páncélozott harcjármű kezeléséhez szükséges képzések folyamatosan zajlanak.

 

 

