Honvédség
30 perce
Legújabb csillogó páncélú brutális harcjárművét leplezte le a Honvédség
Legújabb harcjárművét leplezte a Honvédség, látványos képeken keresztül prezentálták az új csoda járművet.
Bővült a Hiúzflotta! – írja Facebook-oldalán a MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár.
Az új LYNX KF-41 gyalogsági harcjármű új otthona Hódmezővásárhely, ezzel tovább növelve a Magyar Honvédség haderejét. A járműről megosztott posztban a gyalogdandár arra is felhívja a figyelmet, hogy a páncélozott harcjármű kezeléséhez szükséges képzések folyamatosan zajlanak.
