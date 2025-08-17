33 perce
Megmenekült a népszerű horgászparadicsom, idén nem maradt száraz a meder
A kiszombori Vályogos tó a hőség ellenére sem száradt ki, mint két éve. Ez annak köszönhető, hogy a horgászparadicsom megmentéséért összefogott az önkormányzat és a helyi horgászegyesület, és tavasszal ismét feltöltötték a medret. Ha az időjárás nem változik, erre ősszel újra szükség lesz.
Amikor a napokban a kiszombori Vályogos tónál jártuk, azt tapasztaltuk, a száraz időjárás ellenére van benne víz bőven, még pecásokat is láttunk a parton – a horgászparadicsom él és virul. Ez annak köszönhető, hogy a helyi horgászegyesület és az önkormányzat összefogásával sikerült feltölteni. Márciusban beszámoltunk róla: az utánpótlás 6 kilométerről, az úgynevezett Csipkési csatornán keresztül érkezett – egy-egy feltöltés alkalmával 70-80 ezer köbméter vízre van szükség.
Összefogás a horgászparadicsomért
A tóval az elmúlt évtizedekben is előfordult olykor, hogy kiszáradt – volt, amikor dinnyét termesztettek a medrében. Legutóbb két éve történt meg ugyanez, a megszokottnál melegebb, csapadékszegény időjárás miatt. Akkor lapunk is drámai képeket közölt a vizét vesztett, száraz mederről. Ezt követően döntötték el az érintettek először, hogy amikor kell, gondoskodnak a hiányzó csapadék pótlásáról. Szirbik Imre polgármester úgy gondolja, legközelebb erre idén ősszel lesz megint szükség.
Pontyok, keszegek, kárászok, harcsák
A tó eredetileg záportó céljára létesült, végül azonban kirándulók, horgászok kedvelt célpontjává vált – a helyi horgászok még halat is szoktak bele telepíteni. A Kiszombori Sporthorgász Egyesület elnöke, Orincsai Roland érdeklődésünkre azt mondta, a tó átlagos mélysége jelenleg 1 méter körüli. Élnek benne pontyok, keszegek, kárászok, törpeharcsák. Ő maga két hete horgászott a tónál legutóbb, pontyokat fogott, de épp a napokban sikerült egy sporttársának 8 kiló feletti harcsát kiemelnie a vízből.
Három autó ütközött össze Szeged és Szatymaz között, a mentők is a helyszínen vannak