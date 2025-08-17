Megmenekült a népszerű horgászparadicsom, idén nem maradt száraz a meder

Amikor a napokban a kiszombori Vályogos tónál jártuk, azt tapasztaltuk, a száraz időjárás ellenére van benne víz bőven, még pecásokat is láttunk a parton – a horgászparadicsom él és virul. Ez annak köszönhető, hogy a helyi horgászegyesület és az önkormányzat összefogásával sikerült feltölteni. Márciusban beszámoltunk róla: az utánpótlás 6 kilométerről, az úgynevezett Csipkési csatornán keresztül érkezett – egy-egy feltöltés alkalmával 70-80 ezer köbméter vízre van szükség.

A horgászparadicsom Kiszombor határában újra élettel teli. Fotó: Török János

Összefogás a horgászparadicsomért

A tóval az elmúlt évtizedekben is előfordult olykor, hogy kiszáradt – volt, amikor dinnyét termesztettek a medrében. Legutóbb két éve történt meg ugyanez, a megszokottnál melegebb, csapadékszegény időjárás miatt. Akkor lapunk is drámai képeket közölt a vizét vesztett, száraz mederről. Ezt követően döntötték el az érintettek először, hogy amikor kell, gondoskodnak a hiányzó csapadék pótlásáról. Szirbik Imre polgármester úgy gondolja, legközelebb erre idén ősszel lesz megint szükség.

Pontyok, keszegek, kárászok, harcsák

A tó eredetileg záportó céljára létesült, végül azonban ki­­rándulók, horgászok kedvelt célpontjává vált – a helyi horgászok még halat is szoktak bele telepíteni. A Kis­zombori Sporthorgász Egyesület elnöke, Orincsai Roland érdeklődésünkre azt mondta, a tó átlagos mélysége jelenleg 1 méter körüli. Élnek benne pontyok, keszegek, kárászok, törpeharcsák. Ő maga két hete horgászott a tónál legutóbb, pontyokat fogott, de épp a napokban sikerült egy sporttársának 8 kiló feletti harcsát kiemelnie a vízből.