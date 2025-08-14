8 órája
Forróságban utazol? Így menti meg a napod a MÁV Szegeden
Csütörtöktől vasárnapig palackozott vizet kaphatnak díjmentesen az utasok Szegeden a vasút- és autóbusz-állomáson. Az akcióra a harmadfokú hőségriasztás miatt kerül sor, hogy enyhítsék a kánikula hatásait.
A harmadfokú hőségriasztás a MÁV csütörtöktől vasárnapig díjmentesen biztosít palackozott vizet az utasoknak a forgalmasabb állomásokon. Szegeden a vasútállomás pénztáránál vehetik át a frissítőt a vonatra várakozók 10 és 17 óra között. Az intézkedés célja, hogy a kánikula idején mindenki számára könnyebben elérhető legyen az ivóvíz, és így csökkentsék a hőség okozta egészségügyi kockázatokat.
Vízosztás Szegeden a hőségriasztás alatt
Nemcsak a vasúton utazók, hanem a VOLÁN buszjáratok utasai is kaphatnak díjmentesen vizet. Szegeden a nagy forgalmú autóbusz-állomáson osztják az ásványvizet, szintén naponta 10 és 17 óra között.
A szervezők arra kérik az utasokat, hogy a víz átvételekor mutassák be érvényes menetjegyüket vagy bérletüket.
A MÁV-csoport országosan több tucat állomáson és végállomáson biztosít vizet a hőség idején, köztük Budapesten és más nagyvárosokban is.
Az ásványvizet a MÁV-csoport utasainak naponta 10 és 17 óra között, a készlet erejéig osztjuk és mindaddig, amíg a hőségriasztás ezt szükségessé teszi.
– közölte a MÁV.
Alig termett idén, de mindenki sorban áll érte, felértékelődött ez a magyar gyümölcs
Az életéért küzdött az epilepsziás férfi, amikor testvére magára hagyta, nem élte túl a rohamot