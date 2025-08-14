augusztus 14., csütörtök

Forróságban utazol? Így menti meg a napod a MÁV Szegeden

Címkék#víz#máv#VOLÁN#hőség

Csütörtöktől vasárnapig palackozott vizet kaphatnak díjmentesen az utasok Szegeden a vasút- és autóbusz-állomáson. Az akcióra a harmadfokú hőségriasztás miatt kerül sor, hogy enyhítsék a kánikula hatásait.

Maszlag Edina

A harmadfokú hőségriasztás a MÁV csütörtöktől vasárnapig díjmentesen biztosít palackozott vizet az utasoknak a forgalmasabb állomásokon. Szegeden a vasútállomás pénztáránál vehetik át a frissítőt a vonatra várakozók 10 és 17 óra között. Az intézkedés célja, hogy a kánikula idején mindenki számára könnyebben elérhető legyen az ivóvíz, és így csökkentsék a hőség okozta egészségügyi kockázatokat.

Hőségriasztás - a Szegedi Vasútállomás előtt áll egy nő.
A szegedi vasútállomáson és az autóbusz-állomáson is díjmentesen osztanak palackozott vizet a hőségriasztás idején. Archív fotó: Frank Yvette 

Vízosztás Szegeden a hőségriasztás alatt

Nemcsak a vasúton utazók, hanem a VOLÁN buszjáratok utasai is kaphatnak díjmentesen vizet. Szegeden a nagy forgalmú autóbusz-állomáson osztják az ásványvizet, szintén naponta 10 és 17 óra között. 

A szervezők arra kérik az utasokat, hogy a víz átvételekor mutassák be érvényes menetjegyüket vagy bérletüket.

A MÁV-csoport országosan több tucat állomáson és végállomáson biztosít vizet a hőség idején, köztük Budapesten és más nagyvárosokban is.

Az ásványvizet a MÁV-csoport utasainak naponta 10 és 17 óra között, a készlet erejéig osztjuk és mindaddig, amíg a hőségriasztás ezt szükségessé teszi. 

közölte a MÁV.

 

