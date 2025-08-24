augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

16°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hosszú büntetés

53 perce

Nem fizettek, inkább megverték: félelemben élt a makói taxis, miután brutálisan rátámadtak

Címkék#taxis#közfeladatot ellátó személy#támadás

Majdnem húsz évvel ezelőtt történt, és akkor szinte az egész város erről beszélt – kivéve azt, aki az elszenvedője volt, ő ugyanis félt. Két fiatalember megtámadott egy taxist, akikre aztán hosszú börtönbüntetés várt.

Munkatársunktól

– Öttől tíz évig terjedő szabadságvesztésre számíthat az a két férfi, akik Magyarcsanádon megtámadtak egy taxist – ezt mondta lapunknak a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság akkori szóvivője, nem sokkal a 2007-ben történt eset után. A taxis makói volt. Akkoriban szinte az egész város erről beszélt, és a hosszú börtönbüntetéssel mindenki egyetértett.

Hosszú börtönbüntetés, taxi, sofőr
Hosszú börtönbüntetés jár a taxisofőrök támadóinak. Illusztráció: Sergo Jaxua

Vita, verekedés és rablás Magyarcsanádon

Mint 2007-ben megírtuk, a makói taxis a városból hazafelé, Magyarcsanádra vitte a két fiatalembert a hajnali órákban. Miután megérkeztek, vitatkoztak a fuvardíjon, mert kiderült, hogy nincs náluk elég pénz. Nem sikerült megegyezniük, majd a vitát verekedés követte. Az utasok végül azt a pénzt is visszavették a taxistól, amit már odaadtak, aztán elmenekültek. 

Miért várt rájuk hosszú börtönbüntetés?

A rendőrök a bejelentés nyomán forró nyomon indultak el, és a pontos személyleírásnak köszönhetően még aznap délelőtt elfogták a két gyanúsítottat. Kiderült, egyikük akkor 19, a másik 24 éves volt – őrizetbe vették őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Bár az 53 éves taxis csak könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, megtudtuk, a támadók komoly büntetésre számíthatnak, mert közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett rablás miatt indult eljárás ellenük.

4 év alatt 4 támadás a vármegyében

A pórul járt sofőrt egyébként akkor mi is megkerestük, de nem nyilatkozott, láthatóan félt az eset miatt. Amikor utána jártunk, kiderült, a megyében 2003 és 2007 között 4 támadás történt taxisok ellen. Egyikük szintén makói volt: ő Kiskundorozsma külterületére szállította utasát, aki ott megtámadta a sofőrt. Késsel megsebesítette a karján, majd kirabolta, pár ezer forinttól fosztotta meg. A tettest nem sikerült elfogni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu