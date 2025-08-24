Nem fizettek, inkább megverték: félelemben élt a makói taxis, miután brutálisan rátámadtak

– Öttől tíz évig terjedő szabadságvesztésre számíthat az a két férfi, akik Magyarcsanádon megtámadtak egy taxist – ezt mondta lapunknak a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság akkori szóvivője, nem sokkal a 2007-ben történt eset után. A taxis makói volt. Akkoriban szinte az egész város erről beszélt, és a hosszú börtönbüntetéssel mindenki egyetértett.

Hosszú börtönbüntetés jár a taxisofőrök támadóinak. Illusztráció: Sergo Jaxua

Vita, verekedés és rablás Magyarcsanádon

Mint 2007-ben megírtuk, a makói taxis a városból hazafelé, Magyarcsanádra vitte a két fiatalembert a hajnali órákban. Miután megérkeztek, vitatkoztak a fuvardíjon, mert kiderült, hogy nincs náluk elég pénz. Nem sikerült megegyezniük, majd a vitát verekedés követte. Az utasok végül azt a pénzt is visszavették a taxistól, amit már odaadtak, aztán elmenekültek.

Miért várt rájuk hosszú börtönbüntetés?

A rendőrök a bejelentés nyomán forró nyomon indultak el, és a pontos személyleírásnak köszönhetően még aznap délelőtt elfogták a két gyanúsítottat. Kiderült, egyikük akkor 19, a másik 24 éves volt – őrizetbe vették őket, és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Bár az 53 éves taxis csak könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, megtudtuk, a támadók komoly büntetésre számíthatnak, mert közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett rablás miatt indult eljárás ellenük.

4 év alatt 4 támadás a vármegyében

A pórul járt sofőrt egyébként akkor mi is megkerestük, de nem nyilatkozott, láthatóan félt az eset miatt. Amikor utána jártunk, kiderült, a megyében 2003 és 2007 között 4 támadás történt taxisok ellen. Egyikük szintén makói volt: ő Kiskundorozsma külterületére szállította utasát, aki ott megtámadta a sofőrt. Késsel megsebesítette a karján, majd kirabolta, pár ezer forinttól fosztotta meg. A tettest nem sikerült elfogni.