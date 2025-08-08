Ha a hulladékodat jó helyre viszed, akár 250 ezer forintot is nyerhetsz

A MOHU kampányában egy Aranykuka járja be az ország 12 hulladékudvarát. Vármegyénkben két településen, Hódmezővásárhelyen és Szegeden is érdemes lesz a megadott időpontokban ellátogatni a kampányban résztvevő hulladékudvarokba.

A körforgás első állomása

A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, tavaly több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban. Azonban még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezeknek nem ott van a helyük, és megfelelő szelektálással, visszakerülhetnének a körforgásba. A MOHU ezért egyszerre fejleszt, bővít és edukál: céljuk, hogy mindenki tudja, mit hova és miért érdemes elvinni – áll a MOHU közleményében.

A hulladékudvarok a 10 000 fő feletti lélekszámú településeken meghosszabbított nyitvatartási időben, minimum heti 48 órában látogathatóak és egyre több hulladéktípust fogadnak, például sütőolajat, fát, bútort, elektronikai eszközöket vagy textilt is.

A kutatás is megerősíti: kell a fejlesztés

A MOHU megbízásából készült 2025-ös kutatás szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit, hova és hogyan vihetnek el, holott a háztartások többségében rendszeresen keletkezik olyan hulladék, például elromlott háztartási gép, akkumulátor, gumiabroncs és vegyszer –, amely nem a kommunális kukába való, vagy akár újrahasznosítható. A lehetőség adott – és egyre többen élnek is vele. Idén, az év 28. hetéig az értékkel bíró hulladékok mennyisége 138%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest – írták a közleményben.

Hulladékudvar turnéra indul az Aranykuka – több százezret érhet a helyes hulladékkezelés

A MOHU kampányában most egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát, ezek egyike Hódmezővásárhelyen, a Szántó Kovács János utca végén lévő hulladékudvar, a másik pedig a Szeged-Vértói.

Aki Vásárhelyen augusztus 12-én vagy 13-án nyitvatartási időben (vagyis 12 és 20 óra között) vagy Szegeden augusztus 22-én, 23-án 8 és 16.20 óra között adja le a felesleges hulladékát, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250000 forinttal is gazdagodhat.

Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet, például elektromos rollert, hátizsákot, okosórát, termoszt és powerbankot. A nyereményjáték egész augusztusban tart. A cél megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.