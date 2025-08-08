augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aranykuka-kampány

1 órája

Ha a hulladékodat jó helyre viszed, akár 250 ezer forintot is nyerhetsz

Címkék#MOHU#szemétlerakás#hulladékudvar

A MOHU kampánnyal népszerűsíti a hulladékudvarokat. Augusztusban pénzjutalmat is nyerhet, aki a megfelelő helyen adja le a felesleges holmiját. Az Aranykuka turné a jövő héten kedden és szerdán Hódmezővásárhelyre érkezik, 22-én és 23-án (péntek, szombat) pedig Szegedre. Akik ekkor viszik ki a hulladékukat a Szántó Kovács János utca végén található hulladékudvarba, 250 ezer forintot nyerhetnek.

Kovács Erika

A MOHU kampányában egy Aranykuka járja be az ország 12 hulladékudvarát. Vármegyénkben két településen, Hódmezővásárhelyen és Szegeden is érdemes lesz a megadott időpontokban ellátogatni a kampányban résztvevő hulladékudvarokba. 

Nyereményjáték a hulladékudvarokon.
Nyereményjáték a hulladékudvarokon. Az Aranykuka kampány akár 250 ezer forintot is hozhat egy vásárhelyi szerencsés nyertesnek. Fotó: 

A körforgás első állomása

A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, tavaly több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban. Azonban még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezeknek nem ott van a helyük, és megfelelő szelektálással, visszakerülhetnének a körforgásba. A MOHU ezért egyszerre fejleszt, bővít és edukál: céljuk, hogy mindenki tudja, mit hova és miért érdemes elvinni – áll a MOHU közleményében.

A hulladékudvarok a 10 000 fő feletti lélekszámú településeken meghosszabbított nyitvatartási időben, minimum heti 48 órában látogathatóak és egyre több hulladéktípust fogadnak, például sütőolajat, fát, bútort, elektronikai eszközöket vagy textilt is.

A kutatás is megerősíti: kell a fejlesztés

A MOHU megbízásából készült 2025-ös kutatás szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit, hova és hogyan vihetnek el, holott a háztartások többségében rendszeresen keletkezik olyan hulladék, például elromlott háztartási gép, akkumulátor, gumiabroncs és vegyszer –, amely nem a kommunális kukába való, vagy akár újrahasznosítható. A lehetőség adott – és egyre többen élnek is vele. Idén, az év 28. hetéig az értékkel bíró hulladékok mennyisége 138%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest – írták a közleményben.

Hulladékudvar turnéra indul az Aranykuka – több százezret érhet a helyes hulladékkezelés

A MOHU kampányában most egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát, ezek egyike Hódmezővásárhelyen, a Szántó Kovács János utca végén lévő hulladékudvar, a másik pedig a Szeged-Vértói. 

Aki Vásárhelyen augusztus 12-én vagy 13-án nyitvatartási időben (vagyis 12 és 20 óra között) vagy Szegeden augusztus 22-én, 23-án 8 és 16.20 óra között adja le a felesleges hulladékát, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250000 forinttal is gazdagodhat.

Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet, például elektromos rollert, hátizsákot, okosórát, termoszt és powerbankot. A nyereményjáték egész augusztusban tart. A cél megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu