Felrobbantották, emiatt a Tiszába dőlt: újabb részletek derültek ki a szegedi vár sorsáról – galériával

Nagy robajjal a Tiszába dőlt

Nemcsak felrobbant, hanem a vízbe is dőlt a szegedi vár. A vízi bástya, azaz a rondella környékének kutatásai is izgalmas eredményeket hoztak. A Tiszával párhuzamos keleti fal egyes szakaszait sikerült azonosítani, sőt, egy, a vonalból elmozdult faldarabot is találtak.

A régészek szerint ez annak a leomlásnak lehet a nyoma, amelyről egyetlen forrás ír, és amely szerint 1692-ben a fal nagy robajjal a Tiszába dőlt.