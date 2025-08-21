Újabb átverés az IKEA nevében, most így próbálnak adatokat lopni a csalók

Az utóbbi napokban újabb adathalász csalás terjed az interneten, amelyben kanapét ígérnek a jelentkezőknek. Most az IKEA nevében próbáltak adatokat kicsalni a netezőktől. A cég Facebook-oldalán figyelmeztette az embereket, hogy a bejegyzés hamis és semmi köze a vállalathoz. Felhívta a figyelmet a közösségi oldalon keringő nyereményjáték nem valós, személyes adatokat semmiképpen senki ne adjon meg. A BAON szerint a gyanútlan felhasználók ezúttal 180 darab „eladatlan” kanapé ígéretével találkozhattak, amelyek állítólag véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra.

Hamis nyereményjáték terjed az IKEA nevében. Illusztráció: Shutterstock

Hamis IKEA nyereményjáték

Az IKEA közösségi oldalán reagált. Kiemelték, hogy minden nyereményjátékot kivétel nélkül kizárólag csak hivatalos csatornáikon hirdetnek meg. Azt is hozzátették, hogy soha nem kérnek személyes és banki adatokat sem gyanús felületeken.

Kérjük, ne ossz meg személyes vagy banki adatokat gyanús felületeken. Minden hivatalos IKEA kampány, játék és aktivitás – beleértve a részvételi feltételeket is – kizárólag hivatalos csatornáinkon érhető el

– írják hivatalos Facebook-oldalukon.

Nem ez az első

A BAON szerint nem ez volt az első próbálkozás, hogy ilyen módon akartak a csalók adatokhoz jutni. Korábban hamis ajándékkártyával próbálták becsapni a vásárlókat. A szakértők azt tanácsolják, hogy mindenig ellenőrizzük a forrást mielőtt egy online nyereményjátéknak bedőlnénk, hiszen könnyen pórul járhatunk. Ha egy ajánlat kicsit is gyanúsnak tűnik, jobb elkerülni.