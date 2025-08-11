4 órája
Illegális migránsokat kaptak el az éjszaka folyamán Ásotthalomnál
Ásotthalom-Halastelek térségében újabb migránscsoport próbált átkelni a határzáron. Az illegális migránsok elfogásában polgárőrök, rendőrök és egy mezőőr is részt vett. A gyors, összehangolt akció ismét bizonyította az összefogás erejét.
Ásotthalom-Halastelek térségében újabb illegális migránsok jutottak át a határzáron, de a polgárőrök és rendvédelmi szereplők éjszakai akciója ismét bizonyította az összefogás erejét: az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület a Határrendészet, az Alsóvárosi Polgárőr Egyesület tagjai és egy mezőőr közreműködésével egy 12 fős illegális migránscsoportot tartóztattak fel a napokban.
Illegális migránsok elfogása Ásotthalmon
A csoport nyolc egyiptomi és négy palesztin állampolgárból állt. A hatóság a jogszabályoknak megfelelően visszakísérte őket a biztonsági határzárhoz. Mint azt Balog Attila, az egyesület titkára mondta, az akció gyors és összehangolt volt.
Korábbi incidensek és veszélyek
A közelmúltban több eset is borzolta az ásotthalmiak kedélyeit. Még tavaly ősszel közel 20 migráns hatolt be egy tanyára, letiporva a kerítést. Gyorsan távoztak a vadhálós kerítésen keresztül. Egy másik szolgálati jelentés szerint az elhagyott tanyákba behúzódó illegális migránsok gyakran tüzet gyújtanak a szoba közepén, ami különösen veszélyes, mert általában nem oltják el azt, mielőtt elhagyják a helyszínt. Legutóbb Ásotthalom belterületén üldöztek egy menekülő migránst udvarokon keresztül.
