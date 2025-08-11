augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

31°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összehangolt akció

1 órája

Illegális migránsokat kaptak el az éjszaka folyamán Ásotthalomnál

Címkék#Ásotthalom#migráns#határzár

Ásotthalom-Halastelek térségében újabb migránscsoport próbált átkelni a határzáron. Az illegális migránsok elfogásában polgárőrök, rendőrök és egy mezőőr is részt vett. A gyors, összehangolt akció ismét bizonyította az összefogás erejét.

Arany T. János

Ásotthalom-Halastelek térségében újabb illegális migránsok jutottak át a határzáron, de a polgárőrök és rendvédelmi szereplők éjszakai akciója ismét bizonyította az összefogás erejét: az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület a Határrendészet, az Alsóvárosi Polgárőr Egyesület tagjai és egy mezőőr közreműködésével egy 12 fős illegális migránscsoportot tartóztattak fel a napokban.

Illegális migránsok Ásotthalom közelében.
Illegális migránsok Ásotthalom-Halastelek térségében. Elkapták őket. Fotó: Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület/Facebook

Illegális migránsok elfogása Ásotthalmon

A csoport nyolc egyiptomi és négy palesztin állampolgárból állt. A hatóság a jogszabályoknak megfelelően visszakísérte őket a biztonsági határzárhoz. Mint azt Balog Attila, az egyesület titkára mondta, az akció gyors és összehangolt volt. 

Korábbi incidensek és veszélyek

A közelmúltban több eset is borzolta az ásotthalmiak kedélyeit. Még tavaly ősszel közel 20 migráns hatolt be egy tanyára, letiporva a kerítést. Gyorsan távoztak a vadhálós kerítésen keresztül. Egy másik szolgálati jelentés szerint az elhagyott tanyákba behúzódó illegális migránsok gyakran tüzet gyújtanak a szoba közepén, ami különösen veszélyes, mert általában nem oltják el azt, mielőtt elhagyják a helyszínt. Legutóbb Ásotthalom belterületén üldöztek egy menekülő migránst udvarokon keresztül. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu