57 perce
Nem is gondolnád, de spanyol tengerparti otthonod is lehet egy szegedi panel árából
Mindenki szeretne lakást, házat vásárolni magának, de az árak hazánkban, például Szegeden is elszabadultak. Ismerősöm Spanyolországban üdült és megnézte, hogy mennyibe kerül ott egy-egy ingatlan, mennyire elérhető a magyarok számára, milyen mélyen kellene zsebbe nyúlni. Azt tapasztalta, 40-60 millió forintért már szép, kényelmes otthont vehetünk, idehaza olykor egy panelért is elkérnek ennyit.
Már számos honfitársunk vásárolt magának Spanyolországban házat, lakást és szinte mindenki azt tapasztalta, az ingatlan nem feltétlenül drágább, mint Magyarországon. Vass Rózsa kisteleki önkormányzati képviselő és projektmenedzser a napokban az ibériai félszigeten pihent, és mivel korábban elvégezte az ingatlanközvetítői tanfolyamot, érdekelték, milyen áron és milyen otthonhoz juthatunk ott hozzá.
Ingatlan
Találtam egy ottani Facebook-oldalt, amelyben egy 50 év feletti magyar nő írja le, hogyan költözött Spanyolországba, mennyiből tudott házat venni és új otthont teremteni magának. Azt írja, hogy 100-150 ezer euróért már szép, kényelmes, akár erkélyes és 2 szobás lakást vehetünk, ami átszámolva – az eurót az egyszerűség kedvéért 400 forinttal véve – 40-60 millió forintot jelent. Ez hozzávetőlegesen ottani közepes méretű, Szeged nagyságú városra igaz
– mondta Rózsa. Hozzátette: az ingatlanok ára jelentősen függ attól, milyen távol, közel vannak a tengerparttól.
Spanyol árak
Találkozott egy fiatal magyar párral, akik Németországban élnek, és Valenciában vásároltak maguknak egy házat, egy évben pár hetet ott töltenek, a többi időre pedig kiadják, így pénzt, bevételt termel nekik.
Vass Rózsa megadta annak a magyar nyelvű honlapnak a címét, ahol spanyol házakat, lakásokat kínálnak eladásra. Természetesen akadnak a felületen 400-600 ezer euróért is impozáns lakok, de az említett 40-60 millió forintos áron is többet találhatunk. Nézzünk egy párat! Például a tengerhez közeli Torreviejában két hálós, egy fürdős, 55 négyzetméteres otthon 150 ezer 200 euróba kerül, ugyanezen a településen 3 hálós, 1 fürdős, 71 négyzetméteres lakás 144 ezer 800 eurót kóstál, és szintén Torreviejában 169 ezer 900 euróért vehetünk 3 hálós, 1 fürdős, 102 négyzetméteres lakást. Érdemes az összegeket átszámolni, átváltani forintra.
Szegedi lakások és házak
Ezután böngésszük – szintén pár példa erejéig – az Ingatlanbazár oldalán található szegedi kínálatot: 45 oldalon 1119 tételből választhatunk.
Rögtön az első egy belvárosi ingatlan 2 szobával 67 négyzetméteren 69,9 millió forintért.
Az első oldalon a legolcsóbb egy tarjáni, tehát lakótelepi első emeletes lakás 37,5 millióért, 1+1 szoba 35 négyzetméter, de van ugyanitt 110 millióért is a belvárosban 4+1 szobával 99 négyzetméteren. Még pár oldalt végigpörgettünk, az átlagár 40-80 millió forint között mozog, de hozzájuthatunk 14 millióért Tisza Lajos körúti 60 négyzetméteres otthonhoz, viszont ha van 600 millió forintunk, akkor 4 szobás 302 négyzetméter alapterületű belvárosi luxus lakást is vásárolhatunk magunknak.
Ámult a város: lángoszlop és fényrobbanások tették felejthetetlenné az augusztus 20-i tűzijátékot – fotók
Még az ítéletidő előtt minden szegedinek sikerült a továbbjutás Milánóban