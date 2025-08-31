Rémisztő rejtély, olcsó házak és falusi ünnep a hét utolsó napján

Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Mutatjuk mi történt vasárnap Szegeden és a vármegye többi településén.

Sándorfalván 57 ingatlan ajánlat közül válogathatunk . Fotó: Török János

13 millióért tóparti ház, 4,8 millióért kockaház – itt találod a legjobb vételeket Mindszenten, Csanádpalotán és Sándorfalván

Végére értünk a legolcsóbb ingatlanokat kereső sorozatunknak. Három város, Csanádpalota, Mindszent és Sándorfalva maradt még, összesen hetvenkét ajánlattal az Ingatlanbazár oldalain, amit ezúttal is segítségül hívtunk a kereséshez.

14 éves lány vezette az autót, ami halálra gázolt egy ittas férfit

Szemtanúk szerint még csak gyorsan sem ment az autó, mégis tragédia lett a vége.

Vérfagyasztó szegedi rejtély: oltás után halt meg a 44 éves asszony

Szegeden rejtélyes haláleset rázta meg a várost: egy 44 éves nő életét vesztette, miután ismeretlenek beoltották egy „csodaszérummal”. A helyi hatóságok vizsgálták az esetet, és többen is gyanúsítottként szerepeltek az ügyben, miközben az oltás valódi hatása még nem tisztázott, így az eset továbbra is megoldatlan rejtély.

Eltűnt sándorfalvi férfit keresnek

Szombaton a közösségi média felhívására jelentkezett a forráskúti D.O.R.T. Speciális Mentők csapata. Eltűnt idős sándorfalvi férfit keresnek, a kutatást ma, vasárnap is folytatják.

Nem hittünk a szemünknek: ennyibe kerül egy tengerparti lakás Egyiptomban

Először a szerkesztőségben többen el sem akarták hinni, de igaz: egy jobb szegedi garázs áráért tengerparti lakást lehet venni. A 45 négyzetméteres egyiptomi ingatlan ára mindössze 14,9 millió forint, és 50 méterre található a tengertől. Az albérlet és a cigi is olcsó, ezt egy Kairóban élő haditudósító kollégától tudjuk.

Kulisszatitkok az Ázsia Expressz forgatásáról, most lerántotta a leplet a népszerű műsorvezető

Ördög Nóra ritkán látott pillanatokat mutatott be Instagram oldalán az Ázsia Expressz forgatásáról.

Váltottak a görögkatolikusok – sokat remélnek az önállóságtól

Az új nevelési év új elnevezést és önállóságot hozott Makón. A görögkatolikus közösség makói óvodája mostantól nem tagintézmény és Szent Mihály nevét viseli.