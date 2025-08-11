Előre figyelmeztetett a szolgáltató, több napon át akadozhat az internet

A Magyar Telekom tájékoztatása szerint a helyi áramszolgáltató és a szolgáltató saját hálózatfejlesztési munkái miatt több alkalommal is szünetelhet az internet-, televízió- és telefonszolgáltatás Szegeden, valamint Hódmezővásárhelyen.

Nem lesz internet a hálózatfejlesztési munkák idején. Illusztráció: Shutterstock

Az alábbi időpontokban előfordulhat, hogy nem lesz internet:

2025. augusztus 12. 08:00–16:00 – Szeged egyes részei

2025. augusztus 12. 08:00–17:00 – Hódmezővásárhely és Szeged (6720, 6722, 6723, 6725)

2025. augusztus 13. 08:00–16:00 – Szeged egyes részei

2025. augusztus 14. 08:00–16:00 – Szeged egyes részei

A Telekom kéri az ügyfeleket, hogy amennyiben a karbantartási időszakot követően is fennáll a hibajelenség, indítsák újra digitális elosztójukat. Ha a hiba továbbra is tapasztalható, a 1414-es, díjmentesen hívható ügyfélszolgálati számon jelezhető.

A szolgáltató a munkák okozta kellemetlenségekért elnézést kér, és köszöni az ügyfelek megértését.