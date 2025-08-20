56 perce
Hatalmas lehetőség gazdiknak: elindult a kedvezményes ivartalanítási kampány
Kampány, amely közös ügy: ivartalanítási programot hirdetett a Tappancs Állatvédő Alapítvány.
A Tappancs Állatvédő Alapítvány ivartalanítási kampányt indított nőstény macskák és kutyák számára. A partnerszervezet megemelte a támogatási keretet, így még több kisállat műtétjét tudják biztosítani.
Az ivartalanítási kampány előzménye
– Nagyon sok kisállat jut be hozzánk, kölykök, olyan almok, amelyek nem nálunk születtek, hanem az utcán vagy árokparton találtak rájuk – mondta Kovács Linda, a menhely vezetője.
– Egy német partnerszervezettel együttműködve valósítjuk meg az ivartalanítási programot. Fontos, hogy van egy bizonyos önrész, amit a gazdinak kell kifizetnie: ez azért lényeges, mert így sokkal motiváltabbak, hiszen már vállaltak anyagi áldozatot. Ingyenes akcióknál gyakran előfordul, hogy a gazdák végül nem jelennek meg – tette hozzá.
A kampány célja
– A célunk az, hogy megelőzzük a felesleges szaporulatot. Nem utolsósorban, a kedvezményes ivartalanítás lehetősége komoly ösztönző erővel bír – folytatta Kovács Linda.
– Az ivartalanítás így sokkal kedvezőbb, hiszen jóval olcsóbban elvégezhető a kampány keretében. Az önrész mellett a fennmaradó összeget a német partnercég egészíti ki – hangsúlyozta.
Fontos tudnivalók
- kizárólag nőstény állatokra vonatkozik
- kutya: mikrochippel és érvényes oltással rendelkezők vehetnék részt
- macska: chip és oltás nem kötelező
A költségek alakulása
- kutya: 22.000.- önrész
- macska: 12.000.- önrész
A részvételi szándékunkat előzetes jelentkezés alapján jelezhetjük: az [email protected] címen.
Jelentkezési adatok
A jelentkezéskor kötelezően meg kell adni:
- a gazda nevét, elérhetőségét, címét, a rászorultság indokát,
- az állat nevét, fajtáját, méretét és oltásainak meglétét.
A jelentkezéseket érkezési sorrendben bírálják el.
Ezekről a településekről várják a jelentkezőket
- Szeged
- Domaszék
- Szatymaz
- Bordány
- Üllés
- Balástya
- Ásotthalom
- Zsombó
Hogyan néz ki a folyamat?
– A folyamat nagyon egyszerű: az érdeklődők e-mailben kapnak részletes tájékoztatást. Az önrész befizetése után megkezdődik a program, és állatorvosi elérhetőségekkel látjuk el a jelentkezőket. Így mindenki a számára legmegfelelőbb szakemberhez viheti a kisállatát – mondta Kovács Linda, a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője.
