augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

56 perce

Hatalmas lehetőség gazdiknak: elindult a kedvezményes ivartalanítási kampány

Címkék#Tappancs Állatvédő Alapítvány#kedvezmény#ivartalanítás

Kampány, amely közös ügy: ivartalanítási programot hirdetett a Tappancs Állatvédő Alapítvány.

Kis Zoltán

A Tappancs Állatvédő Alapítvány ivartalanítási kampányt indított nőstény macskák és kutyák számára. A partnerszervezet megemelte a támogatási keretet, így még több kisállat műtétjét tudják biztosítani.

ivartalanítási kampány
A Tappancs Állatvédő Alapítvány ivartalanítási kampányt hirdet nőstény macskák és kutyák számára.

Az ivartalanítási kampány előzménye 

– Nagyon sok kisállat jut be hozzánk, kölykök, olyan almok, amelyek nem nálunk születtek, hanem az utcán vagy árokparton találtak rájuk – mondta Kovács Linda, a menhely vezetője.

– Egy német partnerszervezettel együttműködve valósítjuk meg az ivartalanítási programot. Fontos, hogy van egy bizonyos önrész, amit a gazdinak kell kifizetnie: ez azért lényeges, mert így sokkal motiváltabbak, hiszen már vállaltak anyagi áldozatot. Ingyenes akcióknál gyakran előfordul, hogy a gazdák végül nem jelennek meg – tette hozzá.

A kampány célja 

– A célunk az, hogy megelőzzük a felesleges szaporulatot. Nem utolsósorban, a kedvezményes ivartalanítás lehetősége komoly ösztönző erővel bír – folytatta Kovács Linda.

– Az ivartalanítás így sokkal kedvezőbb, hiszen jóval olcsóbban elvégezhető a kampány keretében. Az önrész mellett a fennmaradó összeget a német partnercég egészíti ki – hangsúlyozta.

Fontos tudnivalók 

  • kizárólag nőstény állatokra vonatkozik
  • kutya: mikrochippel és érvényes oltással rendelkezők vehetnék részt
  • macska: chip és oltás nem kötelező

A költségek alakulása

  • kutya: 22.000.- önrész
  • macska: 12.000.- önrész

A részvételi szándékunkat előzetes jelentkezés alapján jelezhetjük: az [email protected] címen. 

Jelentkezési adatok 

A jelentkezéskor kötelezően meg kell adni:

  • a gazda nevét, elérhetőségét, címét, a rászorultság indokát,
  • az állat nevét, fajtáját, méretét és oltásainak meglétét.

A jelentkezéseket érkezési sorrendben bírálják el.

Ezekről a településekről várják a jelentkezőket 

  • Szeged
  • Domaszék
  • Szatymaz
  • Bordány
  • Üllés
  • Balástya
  • Ásotthalom
  • Zsombó

Hogyan néz ki a folyamat? 

– A folyamat nagyon egyszerű: az érdeklődők e-mailben kapnak részletes tájékoztatást. Az önrész befizetése után megkezdődik a program, és állatorvosi elérhetőségekkel látjuk el a jelentkezőket. Így mindenki a számára legmegfelelőbb szakemberhez viheti a kisállatát – mondta Kovács Linda, a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu