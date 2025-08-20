Hatalmas lehetőség gazdiknak: elindult a kedvezményes ivartalanítási kampány

A Tappancs Állatvédő Alapítvány ivartalanítási kampányt indított nőstény macskák és kutyák számára. A partnerszervezet megemelte a támogatási keretet, így még több kisállat műtétjét tudják biztosítani.

A Tappancs Állatvédő Alapítvány ivartalanítási kampányt hirdet nőstény macskák és kutyák számára.

Az ivartalanítási kampány előzménye

– Nagyon sok kisállat jut be hozzánk, kölykök, olyan almok, amelyek nem nálunk születtek, hanem az utcán vagy árokparton találtak rájuk – mondta Kovács Linda, a menhely vezetője.

– Egy német partnerszervezettel együttműködve valósítjuk meg az ivartalanítási programot. Fontos, hogy van egy bizonyos önrész, amit a gazdinak kell kifizetnie: ez azért lényeges, mert így sokkal motiváltabbak, hiszen már vállaltak anyagi áldozatot. Ingyenes akcióknál gyakran előfordul, hogy a gazdák végül nem jelennek meg – tette hozzá.

A kampány célja

– A célunk az, hogy megelőzzük a felesleges szaporulatot. Nem utolsósorban, a kedvezményes ivartalanítás lehetősége komoly ösztönző erővel bír – folytatta Kovács Linda.

– Az ivartalanítás így sokkal kedvezőbb, hiszen jóval olcsóbban elvégezhető a kampány keretében. Az önrész mellett a fennmaradó összeget a német partnercég egészíti ki – hangsúlyozta.

Fontos tudnivalók

kizárólag nőstény állatokra vonatkozik

kutya: mikrochippel és érvényes oltással rendelkezők vehetnék részt

macska: chip és oltás nem kötelező

A költségek alakulása

kutya: 22.000.- önrész

macska: 12.000.- önrész

A részvételi szándékunkat előzetes jelentkezés alapján jelezhetjük: az [email protected] címen.

Jelentkezési adatok

A jelentkezéskor kötelezően meg kell adni:

a gazda nevét, elérhetőségét, címét, a rászorultság indokát,

az állat nevét, fajtáját, méretét és oltásainak meglétét.

A jelentkezéseket érkezési sorrendben bírálják el.

Ezekről a településekről várják a jelentkezőket

Szeged

Domaszék

Szatymaz

Bordány

Üllés

Balástya

Ásotthalom

Zsombó

Hogyan néz ki a folyamat?

– A folyamat nagyon egyszerű: az érdeklődők e-mailben kapnak részletes tájékoztatást. Az önrész befizetése után megkezdődik a program, és állatorvosi elérhetőségekkel látjuk el a jelentkezőket. Így mindenki a számára legmegfelelőbb szakemberhez viheti a kisállatát – mondta Kovács Linda, a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője.