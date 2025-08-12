Egy jól fizető álláshoz más diploma kellhet, mint gondolnánk

Július végén közel 130 ezren tudták meg, hogy felvették-e őket valamelyik felsőoktatási intézmény képzésére. A ponthatárok több egyetem esetében is rendkívül magasak voltak idén: a legnépszerűbb szakokra lehetetlen volt bekerülni 400 pont alatt. Ennyi felvételi pontot viszont csak a legkiválóbb diákok érnek el, ők is csak az úgynevezett plusz pontok segítségével, melyeket tanulmányi versenyekért, nyelvvizsgákért, sporteredményekért vagy emelt szintű érettségikért adnak az intézmények. Kérdés azonban, hogy ezeket a kiváló diákokat aztán megfizetik-e diplomájukkal? A Profession.hu szakemberei megnézték, mely alapszakos diplomákkal érhetők el jól fizető állások.

A jól fizető állások nem feltétlenül a legmagasabb ponthatárt húzó képzésekből lesznek. Archív fotó: Karnok Csaba

A legnépszerűbb szak termeli ki a legjobban fizetett menedzsereket

Tény, hogy az egyetemi felvételi pontszámok nem a diploma értékét, hanem annak népszerűségét tükrözik. Jól példázza ezt az első helyes és összes jelentkezések száma alapján legnépszerűbb szak, a gazdálkodás és menedzsment. Ez a gazdasági fókuszú, stabil alapokat adó képzés olyan területekre nyit utat, mint a pénzügy/könyvelés (nettó 368 ezer Ft), a szállítás/beszerzés/logisztika (371 ezer Ft), vagy a HR/munkaügy (356 ezer Ft). Ezek jól, de közel sem a legjobban fizető szakmák. Igaz, mivel itt a hallgatók átfogóan megismerik a cég működésének minden területét, később könnyebben léphetnek vezetői vagy menedzseri pályára, amelyben a munkáltatók a legmagasabb átlagos nettó fizetést kínálják a jelentkezőknek: 640 ezer forintot.

Jól fizető állások könnyen elérhető képzéssel

A vezetői pozíciók után olyan területek következnek a fizetési toplistán, amelyekhez jellemzően mérnöki vagy informatikai diploma szükséges. Az IT-programozás/fejlesztés (604 ezer Ft), a gyártás/termelés (524 ezer Ft), a mérnöki állások (482 ezer Ft), az IT-üzemeltetés/telekommunikáció (474 ezer Ft), valamint az építőipar/ingatlan (471 ezer Ft) kategóriák mind kiemelkedő fizetéseket jelentenek. Itt mutatkozik meg, hogy a ponthatárok és a jelentkezési számok önmagukban még nem mérvadóak, ha egy diploma értékét szeretnénk megbecsülni, hiszen a mérnöki és informatikai szakok nem szerepeltek a legtöbbet megjelölt három terület között, és a felvételi ponthatárok sem voltak kiemelkedően magasak: az SZTE-re például 356 pont kellett.