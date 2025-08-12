augusztus 12., kedd

Klára névnap

Egyetem után

13 órája

Egy jól fizető álláshoz más diploma kellhet, mint gondolnánk

Idén is voltak egyetemi szakok, ahova bőven 400 pont felett lehetett csak bekerülni. De ha ezek a legértékesebb diplomák, ezek garantálják a jól fizető állásokat? A válasz meglepő.

Delmagyar.hu

Július végén közel 130 ezren tudták meg, hogy felvették-e őket valamelyik felsőoktatási intézmény képzésére. A ponthatárok több egyetem esetében is rendkívül magasak voltak idén: a legnépszerűbb szakokra lehetetlen volt bekerülni 400 pont alatt. Ennyi felvételi pontot viszont csak a legkiválóbb diákok érnek el, ők is csak az úgynevezett plusz pontok segítségével, melyeket tanulmányi versenyekért, nyelvvizsgákért, sporteredményekért vagy emelt szintű érettségikért adnak az intézmények. Kérdés azonban, hogy ezeket a kiváló diákokat aztán megfizetik-e diplomájukkal? A Profession.hu szakemberei megnézték, mely alapszakos diplomákkal érhetők el jól fizető állások.

A jól fizető állásokhoz Szegeden is elérhetőek egyetemi képzések
A jól fizető állások nem feltétlenül a legmagasabb ponthatárt húzó képzésekből lesznek. Archív fotó: Karnok Csaba

A legnépszerűbb szak termeli ki a legjobban fizetett menedzsereket

Tény, hogy az egyetemi felvételi pontszámok nem a diploma értékét, hanem annak népszerűségét tükrözik. Jól példázza ezt az első helyes és összes jelentkezések száma alapján legnépszerűbb szak, a gazdálkodás és menedzsment. Ez a gazdasági fókuszú, stabil alapokat adó képzés olyan területekre nyit utat, mint a pénzügy/könyvelés (nettó 368 ezer Ft), a szállítás/beszerzés/logisztika (371 ezer Ft), vagy a HR/munkaügy (356 ezer Ft). Ezek jól, de közel sem a legjobban fizető szakmák. Igaz, mivel itt a hallgatók átfogóan megismerik a cég működésének minden területét, később könnyebben léphetnek vezetői vagy menedzseri pályára, amelyben a munkáltatók a legmagasabb átlagos nettó fizetést kínálják a jelentkezőknek: 640 ezer forintot.

Jól fizető állások könnyen elérhető képzéssel

A vezetői pozíciók után olyan területek következnek a fizetési toplistán, amelyekhez jellemzően mérnöki vagy informatikai diploma szükséges. Az IT-programozás/fejlesztés (604 ezer Ft), a gyártás/termelés (524 ezer Ft), a mérnöki állások (482 ezer Ft), az IT-üzemeltetés/telekommunikáció (474 ezer Ft), valamint az építőipar/ingatlan (471 ezer Ft) kategóriák mind kiemelkedő fizetéseket jelentenek. Itt mutatkozik meg, hogy a ponthatárok és a jelentkezési számok önmagukban még nem mérvadóak, ha egy diploma értékét szeretnénk megbecsülni, hiszen a mérnöki és informatikai szakok nem szerepeltek a legtöbbet megjelölt három terület között, és a felvételi ponthatárok sem voltak kiemelkedően magasak: az SZTE-re például 356 pont kellett.

A legnépszerűbb szakokról nem könnyű az elhelyezkedés

Első helyes jelentkezések tekintetében a gazdálkodás és menedzsment szakok után a legnépszerűbbek a pszichológia, a kereskedelem, marketing és jogász képzések voltak idén, de ez nem jelenti azt, hogy ezekben lenne a legkönnyebb az elhelyezkedés az egyetem elvégzése után. Jelenleg a legtöbb meghirdetett diplomás állást magasan a mérnök kategóriában találjuk, ezt követi pénzügy/könyvelés, a gyártás/termelés, az egészségügy/gyógyszeripar és az értékesítés/kereskedelem. Akik tehát ilyen diplomákat szereznek, valószínűleg könnyebben el tudnak helyezkedni, mint azok, akik a leginkább keresett – és ebből következően magasabb bekerülési ponthatárral elérhető – szakokon tanulnak.

 

