2 órája
Kalyi Jag: Mindjárt kezdődik a tanév, de még nem tudják hány diákjuk lesz és azt sem, hány pedagógusuk – videóval
Szeptember 1-jétől működik Hódmezővásárhelyen a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola Gimnázium és Szakképző Intézmény, a Nyár utca 56. szám alatt, a volt Táltos iskolában. Az ezt beharangozó sajtótájékoztatón kiderült, arról, hogy szeptember 1-jétől a Kalyi Jag hány diákkal és pedagógussal működik, még fogalmuk sincs.
A meghirdetett nappali és esti képzésekre augusztus 7-én kezdődött a beiratkozás. A Kalyi Jag vásárhelyi iskolájának már rég működnie kellene.
Már a harmadik tanévnek kellene kezdődnie
A 2022 szeptemberi közgyűlésen 15+5 évre adta ingyenes használatba a város a Kalyi Jag Egyesületnek a volt Táltos iskolaépületét. Az egyesület azt vállalta, hogy két éven belül, saját költségre teljesen felújítja az épületet. A 2022 szeptemberi előterjesztésben az szerepelt, hogy az iskolájukat a 2023/2024-es tanévben indítják. Ez azonban nem történt meg, sőt, a 2024/2025-ös tanévben sem.
2024 áprilisában Varga Gusztáv még több tízmillió forintos felújításról beszélt és arról, hogy még 30 millió forint hiányzik, a csütörtöki sajtótájékoztatón azonban azt hangzott el, hogy 200 millió forintot költöttek az épületre.
A Kalyi Jag a roma stratégia zászlóshajó programja, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Fontos számunkra, hogy a vásárhelyi intézményünk is olyan stabilan működjön majd, mint az összes többi
– mondta a sajtótájékoztatón Varga Gusztáv, a Kalyi Jag Egyesület alapítója, elnöke. A sajtótájékoztató egy különleges minikoncerttel kezdődött, amit az Indiából érkezett Radjastani Dil Rangilor együttes adott.
Többféle szakmát is tanulhatnak
Hódmezővásárhelyen is van a cigányságnak egy rétege, akiknek alacsony a végzettségük, ezért rosszabb álláshoz jutnak, nehezebb a szociális helyzetük. Kettős a célunk: szociális és kulturális felemelés
– emelte ki beszédében Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki Orbán Viktort idézte, aki azt mondta, hogy a cigányság felemelkedéséhez a tanuláson és a munkán vezet az út.
Mi ebben segítünk a helyi cigányságnak. Eddig is példamutató eredményeket értünk el
– fogalmazott a polgármester. Azt is mondta, az előítéletek ellen küzdenek, de ebben nemcsak a többségi társadalomnak, hanem a cigányságnak is van tennivalója.
A Kalyi Jag szeptembertől esti tagozatos általános iskolai-, nappali és esti gimnáziumi képzést és nappali szakképzést hirdet ács, burkoló, festő - mázoló – tapétázó, kőműves, asztalos és kereskedelmi értékesítő szakokon.
Sajtóérdeklődésre, hogy hány tanulóval indítják szeptemberben a tanévet, Varga Gusztáv azt mondta, már sokan jelentkeztek, de a beiratkozás még csak most kezdődött. Terveik szerint két osztályt indítanak. Az intézmény kapacitása, az engedély szerint 209 nappalis és 209 esti tagozatos diák.
A Kalyi Jag még nem vett fel pedagógust
Vargáné Kamondi Ágnes, a Kalyi Jag főigazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, a pedagógusok, szakoktatók létszámát majd a jelentkezők számához igazítják, egyelőre listájuk, szándéknyilatkozatuk van azokról, akik szeptember 1-jétől szeretnének a Kalyi Jagban tanítani. Duális képzési szerződést a Bodrogi Bauval és Pápai Zoltán vállalkozóval kötöttek.
Rákérdeztünk arra is, hogy mit tartalmazott a 200 millió forintos felújítás, a válasz az volt, hogy ha végigsétálunk az épületen, akkor láthatjuk. A főigazgató a festést, parkettacsiszolást, burkolást, a teljes vezetékcserét, a vizesblokk felújítását és a bútorvásárlást emelte ki.
Arra a kérdésünkre, hogy mi lesz, ha a következő 3 hétben csak nagyon kevesen jelentkeznek, Vargáné Kamondi Ágnes azt válaszolta, az első év mindig nehéz, egy évet rááldoznak, hogy a létszám felfejlődjön.
A 2026/27-es tanév előtt már időben hirdethetik meg a szakjaikat. Most arra törekszenek, hogy szakonként legalább 10 tanulójuk legyen. Szakképzésre nappali tagozaton a 14-22 év korú fiatalokat várják.
Beiratkozni augusztus 7-től munkanapokon 9 és 15 óra között lehet, a Nyár utca 56. szám alatt. A személyes dokumentumokat és az általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt is vinni kell, a szakiskolába jelentkezőknek pedig saját számlaszámmal is rendelkezniük kell az ösztöndíj miatt.