Kalyi Jag: Mindjárt kezdődik a tanév, de még nem tudják hány diákjuk lesz és azt sem, hány pedagógusuk – videóval

A meghirdetett nappali és esti képzésekre augusztus 7-én kezdődött a beiratkozás. A Kalyi Jag vásárhelyi iskolájának már rég működnie kellene.

Varga Gusztáv, a Kalyi Jag alapítója ismertette az új iskola céljait. Fotó: Kovács Erika

Már a harmadik tanévnek kellene kezdődnie

A 2022 szeptemberi közgyűlésen 15+5 évre adta ingyenes használatba a város a Kalyi Jag Egyesületnek a volt Táltos iskolaépületét. Az egyesület azt vállalta, hogy két éven belül, saját költségre teljesen felújítja az épületet. A 2022 szeptemberi előterjesztésben az szerepelt, hogy az iskolájukat a 2023/2024-es tanévben indítják. Ez azonban nem történt meg, sőt, a 2024/2025-ös tanévben sem.

2024 áprilisában Varga Gusztáv még több tízmillió forintos felújításról beszélt és arról, hogy még 30 millió forint hiányzik, a csütörtöki sajtótájékoztatón azonban azt hangzott el, hogy 200 millió forintot költöttek az épületre.

A Kalyi Jag a roma stratégia zászlóshajó programja, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Fontos számunkra, hogy a vásárhelyi intézményünk is olyan stabilan működjön majd, mint az összes többi

– mondta a sajtótájékoztatón Varga Gusztáv, a Kalyi Jag Egyesület alapítója, elnöke. A sajtótájékoztató egy különleges minikoncerttel kezdődött, amit az Indiából érkezett Radjastani Dil Rangilor együttes adott.

Többféle szakmát is tanulhatnak

Hódmezővásárhelyen is van a cigányságnak egy rétege, akiknek alacsony a végzettségük, ezért rosszabb álláshoz jutnak, nehezebb a szociális helyzetük. Kettős a célunk: szociális és kulturális felemelés

– emelte ki beszédében Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki Orbán Viktort idézte, aki azt mondta, hogy a cigányság felemelkedéséhez a tanuláson és a munkán vezet az út.

Mi ebben segítünk a helyi cigányságnak. Eddig is példamutató eredményeket értünk el

– fogalmazott a polgármester. Azt is mondta, az előítéletek ellen küzdenek, de ebben nemcsak a többségi társadalomnak, hanem a cigányságnak is van tennivalója.

A Kalyi Jag szeptembertől esti tagozatos általános iskolai-, nappali és esti gimnáziumi képzést és nappali szakképzést hirdet ács, burkoló, festő - mázoló – tapétázó, kőműves, asztalos és kereskedelmi értékesítő szakokon.