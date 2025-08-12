Új roma iskola nyílik Vásárhelyen, már most vitákat kavar a szegregáció kérdése

A Kalyi Jag Egyesület iskolája szeptembertől működik. Ezt jelentették be a múlt héten egy sajtótájékoztatón. Ott a sajtó arról is érdeklődött, nem tartanak-e attól, hogy szegregálttá válik az intézmény?

A Kalyi Jag szeptemberben kezdi meg az iskolájában az oktatást, de még nem tudják, hány diákkal és hány tanárral. Archív fotó: Kovács Erika

Vásárhelyen 2007-ben szüntették meg a „cigány iskolát”

Hódmezővásárhelyen 2007. július 1-jén szüntette meg az önkormányzat a Szántó Kovács János Általános Iskolát, amit a városban csak cigány iskolaként emlegettek. Lázár János polgármestersége idején a város célul tűzte ki a szegregáció felszámolását, az integráció megvalósítását.

15+5 évre kapta meg az épületet a Kalyi Jag

A Márki-Zay Péter vezette önkormányzat 2022 őszén 15+5 évre ingyenes használatra adta oda a Kalyi Jag Egyesületnek a Nyár utca 56. szám alatti volt iskolaépületet, amiben korábban a Táltos iskola működött. A szerződés szerint legkésőbb 2024 őszén meg kellett volna kezdeni az oktatást, aminek elmaradása esetén az egyesületnek vissza kellett volna adnia az épületet.

Az iskola az elmúlt tanévben nem indult el és egyelőre még mindig kérdéses a sorsa. Az egyesület a múlt héten tartott sajtótájékoztatót, ahol bejelentették, hogy a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola Gimnázium és Szakképző Intézménybe a szeptember 1-jén kezdődő tanévre augusztus 7-től lehet beiratkozni.

Indítanak nappali és levelező képzéseket. Lehet jelentkezni gimnáziumba, 6 féle szakma tanulására, vagy akár a nyolc általános iskola befejezésére. Felvett diákjuk akkor még nem volt, és mint ahogy lapunk érdeklődésére kiderült, tanári karuk sem, csak egy listájuk azokról, akik korábban érdeklődtek náluk az álláslehetőség iránt.

Varga Gusztáv: Nem degradál, nem szegregál, nem szorít ki senkit

Az augusztus 7-i rendezvényen arra is rákérdezett a sajtó, hogy nem tartanak-e attól, hogy újból lesz Vásárhelynek egy szegregált iskolája?

– A nemzetiségi oktatás nem szegregátum. A romáknak egyedi intézményrendszerük van, ahol nemcsak cigányok tanulhatnak, hanem bárki. Nálunk az alapoktatáson kívül a társadalmi beilleszkedéshez szükséges információt is megkapják a fiatalok. Akik ugyanis nem ismerik a saját identitásukat, nem fogadják el a másikat – mondta Varga Gusztáv, a Kalyi Jag Egyesület alapítója, elnöke. Hangsúlyozta, Magyarországnak 13 nemzetisége van, ami emeli és erősíti az identitástudatot, a nemzetközi nyitottságot, a munkaerőpiacot. Véleménye szerint az ő intézményük nem degradál, szegregál és nem szorít ki senkit.

A sajtótájékoztatón, több szülő kérésére, részt vett Krupiczer Ferenc, volt önkormányzati képviselő is.

– A szegregátum szerint működő iskola nem közoktatási kategória, azt a társadalom teszi sajnálatos módon azzá – adott hangot a véleményének.