Kamaszok zaklatták a vásárhelyi járókelőket, az egyikük apja meglepő módon reagált az incidensre

Négy fiú, egy elektromos rollerrel, a többiek biciklivel járták főleg a Hódtó, de a belváros utcáit is a vakáció alatt. Kamaszok. Ahogy mondani szokás, elszaladt velük a ló, nem is kicsit. Beszólogattak a járókelőknek, állítólag fiatal lányokba is belekötöttek, de az idősebbek sem tették ki az ablakba, ami ennek a gyerekbandának a szájából kiszaladt, olyan csúnyán beszéltek.

Egy kamaszokból álló banda szólogatott be a hódmezővásárhelyi járókelőknek. Fotó: Erika Sinkóné Sebestyén/ Facebook

Az álarcos fiú volt a vezér és a legtrágárabb

Egy hölgy levideózta őket a hódmezővásárhelyi Hódtóban, és ezt írta:

Ma ez a négy fiatalkorú azzal töltötte az idejét, hogy minden járókelőnek, utcán tartózkodónak durván beszóltak. Ma már megkergették őket, ennek ellenére visszajöttek. A vezér köztük az álarcot viselő, a legtrágárabb szavakat ő mondja. Ez már többször megtörtént a Hódtóban. Remélem a szülők felismerik a gyerekeiket. Ahogy észrevették, hogy videózok, nekem is beszóltak, de amit az idősebbek kapnak tőlük az vérlázító.

– írta a videót készítő hölgy.

Sokaknak szúrta a szemét a kamaszok viselkedése

A posztja alá nagyon sokan kommenteltek. Kiderült a kamaszok nem ismeretlenek a vásárhelyiek előtt. Volt aki azt látta, amikor egy fiatal lányba kötöttek bele, más arról számolt be, hogy amikor az utcán sétált a barátaival, nekik is beszóltak, volt, aki fültanúja volt, hogy miket mondtak az idősebbeknek. Kiderült, hogy nemcsak a Hódtóban, hanem a sétálóutcán és üzletben is így viselkedtek. Azt is látták az emberek, hogy a sértegetett emberek közül többen is megkergették a beszólogató kamaszokat, volt olyan hozzászóló, aki azon csodálkozott, hogy még eddig nem „ruházták meg” őket a vérlázító viselkedésükért.

70 ezren látták a videót, köztük a négyből két fiú édesapja is, aki nem hagyta szó nélkül

A videót, amit már 70 ezren néztek meg és 385-en osztották meg, az egyik érintett édesapa is látta. A reakcióján sokan meglepődtek.

Ebből a gyerek bandából kettő fiú az enyém, az én gyerekeim, de a többiért is vállalom a felelősséget mert barátok és igen is a látszat ellenére mind kivétel nélkül jó nevelt és értelmes családból származnak. Ahogy a mellékelt ábra mutatja túllőttek a jó ízlés és a csibészség határán! Elnézést és bocsánatot kérek a gyerekek és a magam nevében! Ha bárki rám ír, vagy felhív, nagyon szívesen elmegyek személyesen is, akár a gyerekekkel együtt és bocsánatot kérünk személyesen is, nemcsak internet fotel harcos módjára írogatok. Nem mentegetőzni akarok hanem vállalni szeretnénk a felelősséget és így nem lehet viselkedni egyértelmű! Hangsúlyozom, bárkivel beszélek erről az ügyről és sajnáljuk a történteket, illetve a gyerekek is nagyon sajnálják, hogy hibáztak.

A szülő még a telefonszámát is megadta a kommentben.