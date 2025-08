Lebukott a makói virágtolvaj, a kamera mindent rögzített

– Minden évben igyekszünk széppé varázsolni üzletünk bejáratát, és minden évben van egy ilyen hozzád hasonló, aki ezt magáénak tekinti – írta bosszankodva a napokban közösségi oldalán az egyik belvárosi üzlet tulajdonosa Makón, miután valaki a bolt elől elvitt a virágládából egy tő gondosan kiültetett dísznövényt. A szerző megjegyezte, ugyaninnen a másik ládából két napja már eltűnt egy ugyanilyen növény. Akkor nem foglalkozott a dologgal, másodjára viszont már nem tudta szó nélkül hagyni. A poszt kamerafelvétel alapján született, azt ugyanis az elkövető nem vette észre, hogy ténykedését rögzítik. A poszt szerzője azt írta, nem érdekli, hogy az elkövetőnek milyen jogai vannak, ugyanis neki is volt a saját tulajdonához, amit az illető semmibe vett.

Kamerafelvétel is megörökítette a virágtolvaj bosszantó munkáját. Fotó: Szabó Imre

Az elkövető készült és körültekintő volt

A felvétel tanúsága szerint – mint a posztban olvasható – a tettes nem pillanatnyi ötlettől vezérelve cselekedett. Megállt az üzlet ajtajának közelében, gondosan megvárta, amíg egy arra haladó gyalogos távozik, majd táskájából nejlonzacskót elővéve egy pillanat alatt kiemelte azt a dísznövényt, amire szüksége volt, aztán a növényt a zacskóba, a zacskót meg a nagyméretű táskába rakta és sietve távozott.

A szerző hangsúlyozta, bár a virágtolvaj láthatóan körültekintő volt, azt mégsem vette észre, hogy fentről látja a kamera. Azt is leírta, megbocsát neki, ha a jövőben a virágoknak szeretettel viseli gondját, és jó tanáccsal is ellátta: ne vigye túlzásba az öntözést, nem szereti a sok vizet.

A kamerafelvétel alapján született bejegyzés eltűnt

A bejegyzés meglepően sok, száznál is több reakciót kapott és nagyon sok hozzászóló is leírta a véleményét. A nagyon nagy többség természetesen elítélte a szemtelen tolvajt. Többen megjegyezték, bár az, amit ellopott, nem képvisel nagy anyagi értéket, rendkívül bosszantó a jelenség. Néhányan hasonló jellegű saját tapasztalatukat is megosztották. Ugyanakkor meglepő módon akadt egyetlen ember, aki védelmébe vette a tettest, mondván: nem kell belőle nagy ügyet csinálni, csak egy kis virágot vitt el, ami szerinte nem bűn. A poszt mindenesetre néhány óra múltán eltűnt.