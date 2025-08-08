augusztus 8., péntek

Baleset

1 órája

Percek alatt történt a baj, kamion hajtott árokba az 55-ösön

Péntek délután baleset történt Domaszék közelében az 55-ös főúton. A baleset egy szerb kamiont érintett.

Delmagyar.hu

Baleset történt péntek délután Domaszék környékén az 55-ös főútnál.

kamion az 55-ösön
Defektet kapott és árokba hajtott egy kamion az 55-ös útnál. Fotó: DM

Este negyed hét környékén defektet kapott egy szerb kamion és az árokban kötött ki. Személyi sérülés nem történt. A műszaki mentés idejére kisebb torlódás alakult ki.

 

