Baleset
1 órája
Percek alatt történt a baj, kamion hajtott árokba az 55-ösön
Péntek délután baleset történt Domaszék közelében az 55-ös főúton. A baleset egy szerb kamiont érintett.
Baleset történt péntek délután Domaszék környékén az 55-ös főútnál.
Este negyed hét környékén defektet kapott egy szerb kamion és az árokban kötött ki. Személyi sérülés nem történt. A műszaki mentés idejére kisebb torlódás alakult ki.
