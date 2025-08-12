augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

10 órája

Pokollá tette édesanyja életét egy férfi, mert felhúzta magát a videójátékokon

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#édesanya#videójáték

Egy agresszív férfi az édesanyját bántalmazta Szegeden.

Patakfalvi Ádám

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki közel két éven át rendszeresen bántalmazta saját édesanyját. A vádirat szerint a férfi az asszonnyal közös háztartásban élt, ideje nagy részét számítógépes játékokkal töltötte. A játékok közben gyakran indulatossá vált, ilyenkor szidalmazta, sőt megöléssel is fenyegette az édesanyját.

Fiatal férfi fejhallgatóban, indulatosan gesztikulál számítógépezés közben; a kép illusztráció egy kapcsolati erőszakos esethez, amelyben a játék közbeni agresszió a családon belüli bántalmazásig fajult.
Kapcsolati erőszak miatt emelt vádat az agresszív gamer ellen az ügyészség. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Kapcsolati erőszak miatt is felelnie kell

A helyzet 2023 tavaszától tovább súlyosbodott: a vádlott több alkalommal ököllel is megütötte a nőt otthonukban. A férfi ellen már korábban elrendelték a távoltartást, azonban ezt figyelmen kívül hagyta.

Az ügyészség kapcsolati erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. A bűnösség kérdésében a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu