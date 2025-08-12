16 perce
Pokollá tette édesanyja életét egy férfi, mert felhúzta magát a videójátékokon
Egy agresszív férfi az édesanyját bántalmazta Szegeden.
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki közel két éven át rendszeresen bántalmazta saját édesanyját. A vádirat szerint a férfi az asszonnyal közös háztartásban élt, ideje nagy részét számítógépes játékokkal töltötte. A játékok közben gyakran indulatossá vált, ilyenkor szidalmazta, sőt megöléssel is fenyegette az édesanyját.
Kapcsolati erőszak miatt is felelnie kell
A helyzet 2023 tavaszától tovább súlyosbodott: a vádlott több alkalommal ököllel is megütötte a nőt otthonukban. A férfi ellen már korábban elrendelték a távoltartást, azonban ezt figyelmen kívül hagyta.
Az ügyészség kapcsolati erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. A bűnösség kérdésében a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.
