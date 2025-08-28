augusztus 28., csütörtök

Letartóztatás

Évek óta terrorban tartotta a szüleit egy makói férfi

Egy makói férfi éveken át rendszeresen bántalmazta és fenyegette idős szüleit.

Delmagyar.hu

A Makói Járási Ügyészség indítványozta egy helybeli férfi letartóztatását, aki a gyanú szerint évek óta rendszeresen bántalmazta és félelemben tartotta idős szüleit.

A férfi gyakran italozott, folyamatosan pénzt követelt a szüleitől, és ha nem kapta meg, erőszakhoz, fenyegetéshez folyamodott. Idén augusztusban előbb édesanyja telefonját ragadta el, majd nyugdíját is elvette, amikor pedig édesapja emiatt számonkérte, őt is bántalmazta. Pár nappal később újabb szóváltás közben mindkét szülőjét megütötte, édesanyját leköpte és az ágyra dobta.

A kapcsolati erőszak és kifosztás miatt indult büntetőeljárásban az ügyészség a bűnismétlés és a nyomozás meghiúsításának veszélye miatt kérte a férfi letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az indítványnak helyt adva egy hónapra elrendelte a férfi előzetes letartóztatását. Az ügyészség tudomásul vette a döntést, a védelem azonban fellebbezést nyújtott be.

 

