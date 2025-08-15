Kapu Tibor hazatérése: kiderült, mikor érkezik vissza a magyar űrhajós

Kapu Tibor az Axiom–4 magánűrmisszió keretében indult a Nemzetközi Űrállomásra, ahol több mint hatvan tudományos kísérletben működött közre. Munkája az orvostudomány, az anyagtudomány és a sugárzáskutatás területén egyaránt új adatokat és tapasztalatokat hozott. Eredményei hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar űripar és kutatás nemzetközi szinten is nagyobb elismertséget szerezzen.

Kapu Tibor hazatérése augusztus 18-án lesz, miután hónapokig dolgozott a Nemzetközi Űrállomáson tudományos kísérleteken.

Kapu Tibor hazatérése a Földre

A misszió lezárásaként Kapu július közepén tért vissza a Földre a SpaceX Dragon űrhajójával. Landolása után azonnal megkezdődött a földi rehabilitációs programja, amelynek célja a hosszú súlytalanságban töltött idő után a szervezet teljes regenerációja. A hétfői hazaérkezése várhatóan ünnepélyes fogadtatással jár majd.