A katasztrófa átköltözött a hírekbe, a valóság lenyomja Hollywoodot

Jöhetett a filmekben bármi más katasztrófa is. Néztem gigantikus vulkánkitörésekről, nukleáris pokoljárásokról is mozifilmeket.

A katasztrófa már nemcsak a mozivásznakon jelenik meg, egyre többször van jelen az életünkben. Fotó: Shutterstock

A „The end” előtti percek voltak a legjobbak

Hol szájtátva, hol pattogatott kukoricát tömve magamba izgultam végig, hogy az egész világot érintő földrengés, ami földrészeket pakolt arrébb, hagy-e akkora ép felületet, hogy egy maroknyi ember újrakezdje a civilizáció építését. Azt a filmet is többször végignéztem, amikor hirtelen megváltozott Amerika időjárása és majdnem megfagyott mindenki, de a hős apa végigcsúszkálta azt a hatalmas országot, hogy megmentse a fiát. Ezekben a filmekben a „The end” felirat előtti percek voltak a legjobbak, amikor végül minden jóra fordult a romhalmaz tetején.

A katasztrófa lesétált a mozivászonról

Mondom, szerettem a katasztrófafilmeket. A rajongásom egészen addig tartott, amíg a valóság le nem körözte a forgatókönyveket. Ahogy jött a covid, már nem érdekeltek, sőt, taszítottak az ilyen, egészségügyi világrengéssel kapcsolatos filmek. Éppen elég katasztrófává vált az életünk. A világ közelmúltbeli hatalmas földrengései is elvették a kedvemet az ilyesfajta mozizástól, mint ahogy gondolom, a csongrádiak sem szívesen néznek már ilyen filmeket, mert az ő talpuk alatt jó két hete szinte mindennap megindul kicsit a föld, még ha nem is jelentősek ezek a rengések, na de akkor is. Az emberben mindig ott van, a „Mi van ha...”

Zöldellő kertek, nyugodt vizek

Nézzen a rosseb katasztrófafilmeket. Mostantól csak olyanokra vagyok kíváncsi, amikben boldog macskák, egészségtől kicsattanó, boldog emberek, zöldellő kertek, nyugodt vizek vannak és nincs bennük háború meg politika. Tud valaki nekem ilyen filmcímeket javasolni? Vagy ebben nincs üzlet a filmiparnak?