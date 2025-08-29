1 órája
Elbúcsúztatták Kathi Bélát szülővárosában, százak rótták le kegyeletüket
Családja, barátai és tisztelői százai búcsúztatták a 46 éves sportolót. Kathi Béla temetése megható elköszönés volt.
Tragikus hirtelenséggel hunyt el egy ciprusi biciklibalesetben Kathi Béla, a testépítés legendás alakja. A 46 éves sportolót augusztus 29-én, pénteken helyezték végső nyugalomra szülővárosában, Hajdúböszörményben. Kathi Béla temetésén családtagok, barátok, sporttársak és tisztelők százai rótták le kegyeletüket.
Kathi Béla pályafutása során több sportágban kipróbálta magát, országos és nemzetközi sikereket ért el erőemelésben és fekvenyomásban, majd a Cutler edzőterem-hálózat megálmodójaként is ismert lett.
2010-ben 360 kilós guggolással, speciális ruha nélkül állított fel nem hivatalos világcsúcsot, majd a testépítésben WABBA-világbajnoki címet és kétszeres Superbody-győzelmet szerzett. 2012-ben a versenyzéstől visszavonulva a Cutler edzőterem-hálózat kiépítésére koncentrált, de 2017-ben visszatért, és az ausztrál Arnold Classicon második helyezést ért el a 100 kg feletti kategóriában.
Felesége, Salamon Dia és közös kislányuk gyászolja.
Kathi Béla temetése
A temetés előtt Katus Attila megható sorokkal emlékezett meg barátjáról, a sportoló halála után pedig több edzőteremben is emlékhelyet alakítottak ki tiszteletére.
A megható búcsú pillanatait és a temetésről készült fotókat a haon.hu oldalán nézheted meg.