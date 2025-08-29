Elbúcsúztatták Kathi Bélát szülővárosában, százak rótták le kegyeletüket

Tragikus hirtelenséggel hunyt el egy ciprusi biciklibalesetben Kathi Béla, a testépítés legendás alakja. A 46 éves sportolót augusztus 29-én, pénteken helyezték végső nyugalomra szülővárosában, Hajdúböszörményben. Kathi Béla temetésén családtagok, barátok, sporttársak és tisztelők százai rótták le kegyeletüket.

Kathi Béla temetése Hajdúböszörményben zajlott, ahol család, barátok és sporttársak búcsúztak a tragikus biciklibalesetben elhunyt legendától. Fotó: Vida Márton Péter

Kathi Béla pályafutása során több sportágban kipróbálta magát, országos és nemzetközi sikereket ért el erőemelésben és fekvenyomásban, majd a Cutler edzőterem-hálózat megálmodójaként is ismert lett.

2010-ben 360 kilós guggolással, speciális ruha nélkül állított fel nem hivatalos világcsúcsot, majd a testépítésben WABBA-világbajnoki címet és kétszeres Superbody-győzelmet szerzett. 2012-ben a versenyzéstől visszavonulva a Cutler edzőterem-hálózat kiépítésére koncentrált, de 2017-ben visszatért, és az ausztrál Arnold Classicon második helyezést ért el a 100 kg feletti kategóriában.

Felesége, Salamon Dia és közös kislányuk gyászolja.

Kathi Béla temetése

A temetés előtt Katus Attila megható sorokkal emlékezett meg barátjáról, a sportoló halála után pedig több edzőteremben is emlékhelyet alakítottak ki tiszteletére.

