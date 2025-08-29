augusztus 29., péntek

Egy legenda utolsó útja

1 órája

Elbúcsúztatták Kathi Bélát szülővárosában, százak rótták le kegyeletüket

Címkék#Kathi Béla#temetés#gyász

Családja, barátai és tisztelői százai búcsúztatták a 46 éves sportolót. Kathi Béla temetése megható elköszönés volt.

Joó Fanni

Tragikus hirtelenséggel hunyt el egy ciprusi biciklibalesetben Kathi Béla, a testépítés legendás alakja. A 46 éves sportolót augusztus 29-én, pénteken helyezték végső nyugalomra szülővárosában, Hajdúböszörményben. Kathi Béla temetésén családtagok, barátok, sporttársak és tisztelők százai rótták le kegyeletüket.

Kathi Béla temetésére sokan eljöttek.
Kathi Béla temetése Hajdúböszörményben zajlott, ahol család, barátok és sporttársak búcsúztak a tragikus biciklibalesetben elhunyt legendától. Fotó:  Vida Márton Péter

Kathi Béla pályafutása során több sportágban kipróbálta magát, országos és nemzetközi sikereket ért el erőemelésben és fekvenyomásban, majd a Cutler edzőterem-hálózat megálmodójaként is ismert lett. 

2010-ben 360 kilós guggolással, speciális ruha nélkül állított fel nem hivatalos világcsúcsot, majd a testépítésben WABBA-világbajnoki címet és kétszeres Superbody-győzelmet szerzett. 2012-ben a versenyzéstől visszavonulva a Cutler edzőterem-hálózat kiépítésére koncentrált, de 2017-ben visszatért, és az ausztrál Arnold Classicon második helyezést ért el a 100 kg feletti kategóriában.

Felesége, Salamon Dia és közös kislányuk gyászolja.

Kathi Béla temetése

A temetés előtt Katus Attila megható sorokkal emlékezett meg barátjáról, a sportoló halála után pedig több edzőteremben is emlékhelyet alakítottak ki tiszteletére.

A megható búcsú pillanatait és a temetésről készült fotókat a haon.hu oldalán nézheted meg.

 

