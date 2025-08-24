Katonai menetoszlop halad át a vármegyén is, óvatosa közlekedésre figyelmeztetnek

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint vasárnap külföldi katonai menetoszlop halad át Magyarországon a Röszke–Hegyeshalom útvonalon. A haditechnikai eszközöket szállító járművek Röszkénél lépnek be az országba, majd az M5-ösön, az M0-áson és az M1-esen keresztül hétfőn érkeznek meg a határhoz.

Vasárnap külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke–Hegyeshalom útvonalon. Illusztráció: Shutterstock

A minisztérium felhívta a közlekedők figyelmét, hogy a konvoj mérete és haladási módja eltér a megszokott közúti forgalomtól, ezért az érintett szakaszokon fokozott óvatosságra, türelemre és együttműködésre van szükség.