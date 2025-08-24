augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Figyelem!

1 órája

Katonai menetoszlop halad át a vármegyén is, óvatosa közlekedésre figyelmeztetnek

Címkék#forgalom#menetoszlop#jármű

Vasárnap külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke–Hegyeshalom útvonalon. A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra és türelemre inti a közlekedőket a katonai menetoszlop áthaladásának idején.

Salánki Márk

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint vasárnap külföldi katonai menetoszlop halad át Magyarországon a Röszke–Hegyeshalom útvonalon. A haditechnikai eszközöket szállító járművek Röszkénél lépnek be az országba, majd az M5-ösön, az M0-áson és az M1-esen keresztül hétfőn érkeznek meg a határhoz.

katonai menetoszlop halad át a vármegyén
Vasárnap külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke–Hegyeshalom útvonalon. Illusztráció: Shutterstock

A minisztérium felhívta a közlekedők figyelmét, hogy a konvoj mérete és haladási módja eltér a megszokott közúti forgalomtól, ezért az érintett szakaszokon fokozott óvatosságra, türelemre és együttműködésre van szükség.

 

