1 órája
Katonai menetoszlop halad át a vármegyén is, óvatosa közlekedésre figyelmeztetnek
Vasárnap külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke–Hegyeshalom útvonalon. A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra és türelemre inti a közlekedőket a katonai menetoszlop áthaladásának idején.
A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint vasárnap külföldi katonai menetoszlop halad át Magyarországon a Röszke–Hegyeshalom útvonalon. A haditechnikai eszközöket szállító járművek Röszkénél lépnek be az országba, majd az M5-ösön, az M0-áson és az M1-esen keresztül hétfőn érkeznek meg a határhoz.
A minisztérium felhívta a közlekedők figyelmét, hogy a konvoj mérete és haladási módja eltér a megszokott közúti forgalomtól, ezért az érintett szakaszokon fokozott óvatosságra, türelemre és együttműködésre van szükség.
