2 órája
Rendőrség vizsgálja, hogy igaz-e, hogy a halottakat meztelenül, „ömlesztve”, puttonyos kocsiban szállították
Súlyos állítások hangzottak el az egyik Csongrád-Csanád vármegyei temetkezési szolgáltató néhány hónappal ezelőtti közgyűlésén, amiről nemrégiben szivárgott ki egy hangfelvétel. Egy hozzászóló azt állította, hogy egy bizonyos cég tízesével, meztelenül, puttonyos kocsiban viszi hamvasztásra az elhunytakat, ami súlyos kegyeletsértés - ha igaz.
Czirbus Gábor, a Fidesz 4-es választókerületi elnöke most feljelentést tett, rendőrség vizsgálja, hogy valóban megtörtént-e a kegyeletsértés.
A hangfelvétel szerint súlyos kegyeletsértések történhettek Csongrád-Csanád vármegyében az elhunytak szállításával kapcsolatban. Czirbus Gábor, a Fidesz Csongrád-Csanád vármegyei 4-es választókerületének elnöke feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.
Bizonyos cégek számlát sem mindig adnak?
A közgyűlésen készült hangfelvétel a Promenád24 birtokába került. A felvételen egy hozzászóló azt mondta, hogy torzítja a piacot, hogy bizonyos cégek nem adnak számlát a hozzátartozóknak, majd súlyos kegyeletsértésekről is beszélt.
- Sajnos a magyar szabályozás a temetkezési törvények kapcsán nem követel szigorú számadást. Nem. Nem követel. Sem nem követel a hamvasztási kérdésekben, például, hogy ki hány személyt hamvaszt el egy kemencenyitáskor. Semmilyen jelenlegi szabályozás nincs. Nincs róla, semmilyen jellegű szabályozás nincs róla! Felháborító! - hallatszott a hangfelvételen.
Egy férfi szerint kegyeletsértés történt
A halottak szállítása nincs szabályozva Magyarországon. Ömlesztve szállítják Magyarországon a halottakat bizonyos vállalatok – mondta a hozzászóló férfi és halkan megjegyezte, melyik vármegyei település irányába.
– Van arról adatunk, hogy tízesével, meztelenül szállítanak halottakat ömlesztve, puttonyos kocsikban. Felháborító! - tette hozzá.
Czirbus Gábor kérte, hogy a rendőrség kezdje meg az ügy kivizsgálását
A kiszivárgott hangfelvételen elhangzottakkal kapcsolatban Czirbus Gábor, a Csongrád-Csanád vármegyei 4-es választókerület fideszes elnöke ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tett . Erről a Facebook oldalán számolt be.
– Feljelentést tettem a Makói Rendőrkapitányságon a sajtóban megjelent hírek miatt, amelyek szerint bizonyos temetkezési cégek súlyosan kegyeletsértő módon végezhették munkájukat.
Meggyőződésem, hogy ha valóban olyan kirívó, kegyeletsértő cselekmények történtek a környezetünkben, mint amilyenekről a hírek szólnak, az jogos felháborodást kelt minden jóérzésű emberben és az ügy mielőbbi kivizsgálása nem tűr halasztást. Mindannyian azt szeretnénk hinni, hogy ezek a felháborító esetek nem felelnek meg a valóságnak... Ha azonban a vádak igaznak bizonyulnak, az elkövetőknek el kell számolniuk a tetteikkel és a lehető legsúlyosabb büntetés kiszabása az egyedüli elfogadható döntés. A feljelentésben kértem, hogy a rendőrség haladéktalanul kezdje meg az ügy kivizsgálását, és tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Lapunk megkeresésére Czirbus Gábor megerősítette, a Promenád24-en közzé adott hangfelvételen elhangzottak mélységesen felháborították.
– Reménykedem benne, hátha nem igaz és nem történt ilyen. De ha mégis, akkor remélem a legszigorúbb büntetést kapják azok, akik elkövették a kegyeltsértést – mondta a választókerületi elnök.
Magyar rendszámmal látták a BYD szupersportautóját, ami százhúsznál önvezetéssel ugratja át a kátyúkat az úton
Eladóvá vált Magyarország egyetlen magántulajdonú tiszai holtága