Rendőrség vizsgálja, hogy igaz-e, hogy a halottakat meztelenül, „ömlesztve”, puttonyos kocsiban szállították

Czirbus Gábor, a Fidesz 4-es választókerületi elnöke most feljelentést tett, rendőrség vizsgálja, hogy valóban megtörtént-e a kegyeletsértés.

Egy hangfelvétel szerint súlyos kegyeletsértés történhetett a halottszállítással kapcsolatban, Czirbus Gábor feljelentést tett. Illusztráció: Shutterstock

A hangfelvétel szerint súlyos kegyeletsértések történhettek Csongrád-Csanád vármegyében az elhunytak szállításával kapcsolatban. Czirbus Gábor, a Fidesz Csongrád-Csanád vármegyei 4-es választókerületének elnöke feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.

Bizonyos cégek számlát sem mindig adnak?

A közgyűlésen készült hangfelvétel a Promenád24 birtokába került. A felvételen egy hozzászóló azt mondta, hogy torzítja a piacot, hogy bizonyos cégek nem adnak számlát a hozzátartozóknak, majd súlyos kegyeletsértésekről is beszélt.

- Sajnos a magyar szabályozás a temetkezési törvények kapcsán nem követel szigorú számadást. Nem. Nem követel. Sem nem követel a hamvasztási kérdésekben, például, hogy ki hány személyt hamvaszt el egy kemencenyitáskor. Semmilyen jelenlegi szabályozás nincs. Nincs róla, semmilyen jellegű szabályozás nincs róla! Felháborító! - hallatszott a hangfelvételen.

Egy férfi szerint kegyeletsértés történt

A halottak szállítása nincs szabályozva Magyarországon. Ömlesztve szállítják Magyarországon a halottakat bizonyos vállalatok – mondta a hozzászóló férfi és halkan megjegyezte, melyik vármegyei település irányába.

– Van arról adatunk, hogy tízesével, meztelenül szállítanak halottakat ömlesztve, puttonyos kocsikban. Felháborító! - tette hozzá.

Czirbus Gábor kérte, hogy a rendőrség kezdje meg az ügy kivizsgálását

A kiszivárgott hangfelvételen elhangzottakkal kapcsolatban Czirbus Gábor, a Csongrád-Csanád vármegyei 4-es választókerület fideszes elnöke ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tett . Erről a Facebook oldalán számolt be.

– Feljelentést tettem a Makói Rendőrkapitányságon a sajtóban megjelent hírek miatt, amelyek szerint bizonyos temetkezési cégek súlyosan kegyeletsértő módon végezhették munkájukat.

Meggyőződésem, hogy ha valóban olyan kirívó, kegyeletsértő cselekmények történtek a környezetünkben, mint amilyenekről a hírek szólnak, az jogos felháborodást kelt minden jóérzésű emberben és az ügy mielőbbi kivizsgálása nem tűr halasztást. Mindannyian azt szeretnénk hinni, hogy ezek a felháborító esetek nem felelnek meg a valóságnak... Ha azonban a vádak igaznak bizonyulnak, az elkövetőknek el kell számolniuk a tetteikkel és a lehető legsúlyosabb büntetés kiszabása az egyedüli elfogadható döntés. A feljelentésben kértem, hogy a rendőrség haladéktalanul kezdje meg az ügy kivizsgálását, és tegye meg a szükséges intézkedéseket.