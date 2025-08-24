A jó kenyér

Két díjat is elhoztak az utóbbi napokban vármegyénk pékségei kenyereikkel: a Kézműves Varga Pékség mediterrán kenyere az év innovatív kenyere lett a Magyar Pékszövetség versenyéről, a Kenyérlelke Fesztiválról pedig a Rudi és Fickó csapata térhetett haza aranyéremmel, melyet parasztkenyerükért kaptak.

Miközben a kenyér újra díjnyertes lett, a faluban a madárkiállítás is sokakat vonzott, bemutatva a közösség értékeit és hagyományait. Fotó: Török János

Bár én nem tartozok azok közé, akik a Covid idején pékké képezték magukat, nem lengi be hetente kétszer házi kenyér illata az otthonunkat, azért sütöttem már kenyeret, zsemlét itthon, ráadásul nem is sikerült rosszul. Tapasztalatból mondhatom tehát, hogy jó kenyeret készíteni otthoni körülmények között is lehet, és el nem vitatva a pékek szakértelmét, azért nem is túl nehéz. A díjazott pékségek sem véletlenül emelik ki: olyan minőséget adnak, mintha házi készítésű termékről lenne szó. A szakma csúcsát tehát nem az jelenti, ha ipari alapanyagokból, ipari körülmények között állítanak elő egy terméket, hanem ha hagyományos, kézműves módon dagasztják, sütik, a hozzávalók közül pedig száműzik a mesterséges alapanyagokat. Vagyis azt csinálják, amit annak idején nagyanyáink.

Azért lássuk be, van abban valami furcsaság, hogy ma már az számít prémium minőségnek, ami igazából bárki számára házi körülmények között is elkészíthető. A kovászetetés, dagasztás, kelesztés, sütés folyamatát az otthonoktól évtizedekre átvették a nagyüzemek, melyek aztán, ahogy minden más élelmiszeripari termék esetében is, egyszerűsítették, gyorsították a folyamatot, különböző adalékanyagok segítségével. Most viszont valahol ismét a gyökerekhez térünk vissza, csak nem mi sütjük meg a házi kenyeret, hanem prémium termékként, kényelmi szolgáltatásként kézműves pékségekben vesszük meg - nem kevés pénzért. Ára van annak, hogy sütőipari melléktermékek, gyorsítók és egyéb E-k nélküli kenyeret ehessünk, ami még napok után is kenyér marad. És ma már ilyen termékkel lehet országos versenyt lehet nyerni. Talán ez is mutatja, hogy a múltba való visszatérés nem mindig rossz.