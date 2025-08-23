Üresen maradt a ház, ami miatt kitört a botrány Földeákon

Ismét reflektorfénybe került a városi képviselő-testület ülésén elhangzottak miatt Hódmezővásárhelyen – és ezzel együtt Földeákon – egy régi történet. Mint annak idején megírtuk, a városnak tulajdonában áll egy ingatlan a majdhogynem szomszédos községben, és Vásárhely úgy döntött, ebbe költöztet egy nyolcgyerekes, nagyon sok szempontból kezelhetetlen családot. A döntésnek a faluban persze nem örültek, országos botrány lett belőle – a földeáki polgármester azt nyilatkozta, kollégája ne tekintse egyfajta büntetőtelepnek a kisebbik települést.

Az egykor a kezelhetetlen családnak otthont adó ház ma üresen, romosan áll Földeákon. Illusztráció: Shutterstock

A kezelhetetlen család elköltözött

A konfliktus időközben elcsendesült, a kedélyek is lecsillapodtak, tekintettel arra, hogy a népes família elköltözött. Megmaradt viszont az azóta üresen álló, lelakott, tönkrement ház nem messze a falu központjától, aminek a sorsa még bizonytalan.

És megmaradt az a kérdés is: mit lehet kezdeni azokkal az emberekkel, akik így vagy úgy, de terhére vannak a környezetüknek?

Valamit ki kellene találni

Úgy tűnik, ez egy örök dilemma, és igazán jó választ még senki sem talált rá. Pedig se szeri, se száma azoknak az eseteknek, amelyek ezt fölvetik. Hogy csak néhányat mondjak személyes újságírói tapasztalataimból, írtam már beteges szeméthalmozóról, aki pokollá teszi az ott lakók életét a felhalmozott hulladék látványával és bűzével. És olyan emberről is, aki úgy gondolta, egy vélt sérelméért azzal vesz elégtételt, hogy kinyitja a gázcsapot és felrobbantja az egész háztömböt. Ki kíván a szomszédságába ilyen nehéz embert?

A megoldás nyilván azért nem egyszerű, mert az illetőnek ugyanúgy vannak jogai, mint a környezetében élőknek. Valamit viszont tényleg ki kellene találni, mert az ilyen helyzetek a megannyi kellemetlenségen túl óriási feszültséggel is járnak – mindkét oldalon.