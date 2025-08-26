Tüskés ellenség tartja rettegésben a makói bicikliseket

– Ahogy tolom a gyárból hazafelé a biciklimet, mert kilyukadt a kereke, látom, hogy jönnek velem szemben néhányan ugyanígy. Én már cseréltem kerékpárgumit, de úgy látszik, sokaknak lesz hasonló gondja – panaszolt lapunknak a makói Duocor Bt. egyik dolgozója. Mint elmondta, a defekt után mindjárt megvizsgálta, mi okozta a kellemetlenséget és meg is találta a külsőbe mélyedve a királydinnye nevű gyomnövény tüskés termését. Tapasztalatai szerint problémás szakasz a vasúti átkelőtől a bútorgyár kerékpártárolójáig tart a kerékpárúton.

A királydinnye a kerékpárosok ellensége. Fotó: Szabó Imre

A királydinnye testületi ülésen is téma volt

A királydinnye a száraz, meleg klíma és a homokos talaj kedvelője. Makón valószínűleg a rendkívüli hőség miatt telepedett meg. Szerény küllemű, apró sárga virágai vannak, de a termése valóban tüskés – a természetben ez azt a célt szolgálja, hogy az állatok szőrébe akadva messze juthassanak magvai. A gyárnegyedbe vezető bicikliúton tavaly is augusztus végén okozott hasonló bosszúságot, csak akkor a Justh Gyula utcai részen. Akkor testületi ülésen is szóba került. Kovács Sándor önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet arra: tekintve, hogy egy gumibelső mibe kerül, a bosszankodáson túl komoly kiadást is jelent, ha valakinek a tüskék az útjába kerülnek.

Intézkedést ígértek a makói városházán

Tavaly a probléma jelzését követően a Városgazdálkodás intézkedett, kiirtották a területről a foltokban növő gyomnövényt. Idén lenyírták a bicikliút menti növényzetet, a királydinnye viszont közben több helyen az aszfaltszőnyegre szórta tüskés terméseit. Ezt most mi jeleztük a városházán, és az illetékesek azt ígérték, odaküldik a forgó kefés seprűkocsit és megtisztítják a kerékpárutat.