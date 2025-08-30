augusztus 30., szombat

Defektet kapsz, mielőtt észrevennéd, furcsa növény keseríti meg a makói biciklisek életét

Címkék#tüske#bicikli#kerékpárút

Kerékpározni jó: egészséges, benzint spórolunk és a környezetet is kíméljük vele. Öröm egészen addig, amíg az embernek nem kell bosszankodnia értelmetlen durrdefekt miatt. Márpedig amikor a bicikliút mellett királydinnye nő, pontosan ez történik.

Szabó Imre

Az apró, sárga virágú növény nem őshonos nálunk. Mondhatni, a klímaváltozás egyik, kevéssé emlegetett káros hatása, hogy délről a napsütéses időjárás miatt mifelénk terjeszkedik. Méghozzá intenzíven, hiszen miután Makón tavaly gond volt vele, most megint van, ráadásul ugyanannak az aszfaltszőnyegnek egy másik szakaszán – ami azt jelzi, az irtást végző szakemberek a múlt évben jó munkát végeznek, de meglehet, sajnos szélmalomharcot folytatnak. Ettől függetlenül nincs mit tenni, pár száz méterrel odébb megint neki kell veselkedni a munkának. És szinte biztos, hogy jövőre ismét. Most mindenesetre, mint az ígéret elhangzott, biztosan tüskementesítik a gyárnegyedbe vezető kerékpárutat, ahol remélhetőleg nem találkozunk még több kerékpárt toló, a királydinnye miatt káromkodó melóssal úton az üzembe vagy vissza hazafelé.

királydinnye
A kerékpárút menti királydinnye tüskés termése tönkretetszi a kerékpárgumit. Fotó: Shutterstock

Az újságíró és a királydinnye

Mondják, az újságíró akkor tud hitelesen írni egy problémáról, ha maga is megtapasztalja. Elárulok egy kulisszatitkot: tavaly, amikor meghallottam a panaszt a kemény tüskékre, hittem is meg nem is. A növényt nem ismertem, így aztán számomra túlzásnak tűnt, hogy ennyi gondot képes okozni. Akik személyesen ismernek, tudják: sokat biciklizek, így aztán erre a helyszínre is két keréken érkeztem. Lassan, óvatosan, figyelve az aszfalt szélét kerestem a kerékgumik rémét – és meg is találtam. Örömöm azonban nem tartott sokáig. Bizonyára kitalálták: visszafelé én is kerékpárt tolva mentem.

 

 

