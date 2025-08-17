Defekt és tappancssérülés: elszabadult a királydinnye a vármegyében

Aggasztó mértéket öltött a királydinnye elszaporodása nem csak Mórahalom térségében, hanem az egész vármegyében: az apró, tüskés termései defektveszélyt jelentenek a kerékpárutakon, és akár kutyák tappancsát is felsérthetik. Emiatt a helyi önkormányzat felhívással fordult a lakossághoz.

Királydinnye terjed a térség kerékpárútjai mentén, komoly veszélyt jelentve kerékpárosokra és kutyákra. Fotó: Shutterstock

Királydinnye a kerékpárutakon

A cikk hangsúlyozza, hogy bár a királydinnye nem allergén, mint például a parlagfű, mégis jelentős közlekedési és állat-egészségügyi kockázatot jelent. Ezért arra kérik a lakosokat, hogy ingatlanjaikon kapálással távolítsák el a növényt – a városüzemeltetés pedig gondoskodik a kerékpárutak söpréséről és tisztításáról a nyírás után, különösen az iskolakezdés közeledtével.

Lakossági tapasztalatok és panaszok

Miután megjelent az erről szóló cikkünk, felrobbant az internet, özönlöttek a kommentek a cikk alá és egyik olvasónk emailben részletesen megosztotta velünk tapasztalatait:

„A probléma sajnos sokkal kiterjedtebb, mint amit a cikk leírt. Lényegében, ahol kiépített kerékpárút van, ott helyenként az útpadkák mentén fellelhető a királydinnye kisebb-nagyobb telepekben. Az rendben van, hogy az útpadkák nyírása után lesöprik, vagy lombfúvóval lefújják, de az mind az útpadkára kerül, és onnan a szél ismét a kerékpárútra fújhatja, mert másképp nem képzelhető el, hogy egy tisztának látszó kerékpárúton defektet kapjon valamelyik kerék egy tüskétől. Aki végigsétál Szatymaz és az E5 körforgalom közötti kerékpárúton, az mindkét oldalon láthat jó nagy, kiterjedt királydinnye telepeket virítani. Az irtásáról annyit, hogy a fűnyíró meghagyja, mivel a kés elmegy fölötte, legfeljebb néhány magasabbra nőtt indáját vágja el. Továbbá a tapasztalatom szerint, ha valaki gyűjti a lenyírt növényi maradványokat a géppel, akkor a terméseit is felszívja közé, és mikor a gyűjtő megtelik, már egy részét hinti is szét a gép alatt, tehát kiváló szaporító eszköz a fűnyíró. Néhány hete a majdnem vadonatúj kerékpárútra tévedtem az üllési nyári iskola és a Sipos malom között, amin későn vettem észre, hogy éppen nyírják az útpadkákat. Mire a Sipos malomhoz értem, még kb. 0,5 km-t sem tettem meg utána, és az első kerékből minden levegő világgá ment. Szerencsére volt nálam cserebelső, így gyors volt a csere. Ám ilyenkor ellenőrizni kell a külső belsejét, hogy megtaláljuk az esetleges tüskéket, amik a gondot okozták. Ott, akkor 5 db tüskét találtam, ezek csak annyira szúrták át a belsőt, hogy nem eresztett le azonnal. A tüskékből 3 db akáctüske volt, 2 db tavalyi királydinnye tüskéje, mivel akkor még az idei nem volt. Találkoztam a traktoros fiatalemberrel visszafelé jövet, és az országútról odakanyarodtam hozzá, megkérdeni, letakarítják-e? Igen volt a válasza, de kevés a munkás, így mikor ő végez a nyírással, utána fogja lefújni végig, mert nincs más ember. Kb. két hónapja tekertem a Sándorfalva-Ópusztaszer kerékpárúton a sándorfalvi strand mellett, és éppen ott állt az a fűnyírótraktor is a vezetőjével együtt. Megálltam ott is, és attól is megkérdeztem, letakarítják-e majd. A válasz nemleges volt. Kérdeztem, mi lesz a királydinnyével. Még nem terem – volt a válasz. És a tavalyiakkal mi van? Erre már nem felelt. A közútkezelő megfelelő felkészültséggel vonul az országutak nyírására. Szeged és Sándorfalva között dolgoztak, mikor Szeged felől kerékpároztam arra, és láttam, hogy a fűnyírógép mögött bizonyos távolsággal lépeget a munkás a lombfúvóval tisztítva az utat. Megköszöntem neki a munkáját. A királydinnyéhez hasonló gondot okoznak a kerékpárutak mellé ültetett akácfák, melyeknek "szokásuk", hogy az elszáradt gallyaikat lepotyogtatják. Ha alatta a kerékpárút van, oda. Ezeket menet közben nem lehet meglátni. Valamint ezek nagyobb mennyiségben az útpadkán is vannak, és mikor a fűnyírótraktor végigmegy, ezek egy része a kerékpárútra kerül. Éppen emiatt volt defektem tavaly Mórahalom és Ásotthalom között, az első és hátsó kerékben is.”