Kinek lehet benyújtani a számlát, ha a királydinnye magja kilyukasztja a bicikli kerekét?

Az Erzsébeti úton rengeteg kerékpáros közlekedik. Arra található ugyanis a város több, nagy létszámot foglalkoztató cége, köztük a Villeroy & Boch Magyarország Kft., vagy az Imerys is. Sok dolgozó a jó időben kerékpárral közlekedik. Sokan szentségelnek nap mint nap a királydinnyemagjától elszenvedett defektjük miatt.

A vásárhelyi, Erzsébet úti kerékpárosok szerint nem a tábla a megoldás a királydinnye kezelésére, hanem a rendszeres fűvágás és a kerékpárutak lesöprése. Fotó: Kovács Erika

Ez a növény a munkába járók rémálma, igazi gumigyilkos

A királydinnye a környezetéhez rendkívül jól alkalmazkodó, szívós gyógy- és gyomnövény. Az 1980-as évektől a nyugati országokban divatba jöttek a királydinnye kivonatot tartalmazó táplálékkiegészítők, amik elvileg a sportteljesítményt fokozzák és növelik a tesztoszterinszintet. Néhány kutatás az előbbit megerősítette, az utóbbira azonban nincs tudományos bizonyíték. Ami viszont 100 százalék, az a királydinnye kerékpárgumikra kifejtett hatása, ami fejvörösödéssel és a vérnyomás emelkedésével járó, hatalmas dühöt eredményez a bicikli nyergében ülőkre. Aki ugyanis belehajt a királydinnye magjába, az nem ússza meg defekt nélkül.

A királydinnye nem most szaporodott el, már sok éves probléma az Erzsébeti úton. Többekkel is találkoztunk, akik megjárták ott. Egy férfi, aki ma már nyugdíjas, korábban az Imerysnél dolgozott.

– Nyári időben, munkába menet jó néhányszor kiszúrták az elmúlt években a biciklim kerekét a királydinnye magok. Többször kellett új belsőt vennem, mert annyi folt volt a gumin, hogy azt már nem lehetett tovább javítgatni. Jártam úgy, hogy beszereltem az új belsőt és másnap újra defektet kaptam az első és a hátsó gumiba is – mesélte egy férfi.

A KRESZ-t nem érdekli a királydinnye

Egy másik kerékpáros pedig inkább a közutat választotta, mint a kerékpárutat. Csakhogy a KRESZ szerint ahol van kerékpárút, azon kell közlekedni. A KRESZ szabályait nem írja felül az önkormányzat királydinnye-táblája. Erről is beszéltünk a kerékpárossal.

– Tudom, mit ír elő a KRESZ és nem szeretek a közúton biciklizni, mert az Erzsébeti út nagyon forgalmas, folyamatosan jönnek-mennek a kamionok, teherautók. A balesettől jobban félek, mint a rendőri büntetéstől. De mondja meg, mit csináljak? Maradjak a kerékpárúton és kapjak naponta, kétnaponta defektet? Ha bicikliszerelőhöz viszem, az új belsővel 2000-2500 forint… Vagy vegyem a biciklit a hátamra és cipeljem? Gondolom az önkormányzat azért tette ide a táblát, hogy mossa kezeit, ők szóltak, mi meg nem nyújthatjuk be a javítási költség számláját nekik.