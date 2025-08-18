48 perce
Kinek lehet benyújtani a számlát, ha a királydinnye magja kilyukasztja a bicikli kerekét?
Hódmezővásárhelyen, az Erzsébeti út elején táblát tett ki az önkormányzat: „Figyelem! Királydinnyével fertőzött út! Kérjük, fokozott figyelemmel közlekedjen!” A királydinnye miatt kutyát sétáltatni sem érdemes arrafelé.
Az Erzsébeti úton rengeteg kerékpáros közlekedik. Arra található ugyanis a város több, nagy létszámot foglalkoztató cége, köztük a Villeroy & Boch Magyarország Kft., vagy az Imerys is. Sok dolgozó a jó időben kerékpárral közlekedik. Sokan szentségelnek nap mint nap a királydinnyemagjától elszenvedett defektjük miatt.
Ez a növény a munkába járók rémálma, igazi gumigyilkos
A királydinnye a környezetéhez rendkívül jól alkalmazkodó, szívós gyógy- és gyomnövény. Az 1980-as évektől a nyugati országokban divatba jöttek a királydinnye kivonatot tartalmazó táplálékkiegészítők, amik elvileg a sportteljesítményt fokozzák és növelik a tesztoszterinszintet. Néhány kutatás az előbbit megerősítette, az utóbbira azonban nincs tudományos bizonyíték. Ami viszont 100 százalék, az a királydinnye kerékpárgumikra kifejtett hatása, ami fejvörösödéssel és a vérnyomás emelkedésével járó, hatalmas dühöt eredményez a bicikli nyergében ülőkre. Aki ugyanis belehajt a királydinnye magjába, az nem ússza meg defekt nélkül.
A királydinnye nem most szaporodott el, már sok éves probléma az Erzsébeti úton. Többekkel is találkoztunk, akik megjárták ott. Egy férfi, aki ma már nyugdíjas, korábban az Imerysnél dolgozott.
– Nyári időben, munkába menet jó néhányszor kiszúrták az elmúlt években a biciklim kerekét a királydinnye magok. Többször kellett új belsőt vennem, mert annyi folt volt a gumin, hogy azt már nem lehetett tovább javítgatni. Jártam úgy, hogy beszereltem az új belsőt és másnap újra defektet kaptam az első és a hátsó gumiba is – mesélte egy férfi.
A KRESZ-t nem érdekli a királydinnye
Egy másik kerékpáros pedig inkább a közutat választotta, mint a kerékpárutat. Csakhogy a KRESZ szerint ahol van kerékpárút, azon kell közlekedni. A KRESZ szabályait nem írja felül az önkormányzat királydinnye-táblája. Erről is beszéltünk a kerékpárossal.
– Tudom, mit ír elő a KRESZ és nem szeretek a közúton biciklizni, mert az Erzsébeti út nagyon forgalmas, folyamatosan jönnek-mennek a kamionok, teherautók. A balesettől jobban félek, mint a rendőri büntetéstől. De mondja meg, mit csináljak? Maradjak a kerékpárúton és kapjak naponta, kétnaponta defektet? Ha bicikliszerelőhöz viszem, az új belsővel 2000-2500 forint… Vagy vegyem a biciklit a hátamra és cipeljem? Gondolom az önkormányzat azért tette ide a táblát, hogy mossa kezeit, ők szóltak, mi meg nem nyújthatjuk be a javítási költség számláját nekik.
Választ kaptak: „Kollégáim már felkészültek a királydinnye kezelésére”
Az Erzsébeti út királydinnye táblája a Hódmezővásárhely – csevegő csoportban is szóba került. Volt, aki már panaszt tett az önkormányzatnál a királydinnye miatt. Ezt a választ kapta: „Kollégáim már felkészültek a királydinnye kezelésére. Figyelemfelhívó táblákat helyeztünk ki az érintett útszakaszokra, illetve a növény vágása és irtása is megtörténik.” Hogy mikor, az nem derült ki.
Az érintett kerékpárosok szerint azonban ez kevés. A fertőzött területeken sűrűn le kellene vágni a kerékpárút melletti zöldet, hogy a királydinnye ne tudjon termést hozni. Ráadásul a fűnyírások után alaposan le kellene söpörni a kerékpárutakat – javasolták.
