Mórahalom hadat üzent a kerékpárgumik rémének, így küzdenek a tüskés támadó ellen

Ezen a településen olyan súlyos problémát okoz a királydinnye, hogy a rendészet külön felhívásban fordult a lakossághoz.

A királydinnye tüskés termése komoly gondot okoz Mórahalmon is. Archív Fotó: Szabó Imre

Súlyos gondot okoz a királydinnye Mórahalmon

A mórahalmi önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy a településen elszaporodott a királydinnye. A növény nem okoz egészségügyi panaszokat mint a parlagfű, ellenben nagyon szúrós, kilyukaszthatja a kerékpárgumikat is. A növény tüskés termése felsértheti kutyasétáltatás közben kedvencünk lábát is.

Mit tegyünk?

Ezért arra kérik a a lakosságot, hogy ingatlanjaikban kapálják ki ezeket a növényeket, mert a termését messzire viszi a szél. A városüzemeltetés a fűnyírást követően söpri is a kerékpárutakat, hogy az iskolakezdés ne járjon kerékpárgumi-cserével is.

Milyen növény a királydinnye?

A királydinnye apró virágú, földön kúszó, tüskés termései szúrósak.

Szára 10–60 centiméter, leginkább homokos, száraz talajokon észlelhet , mint amilyen Mórahalom környéke.

Termése mindig tüskével felfelé áll és képes átszúrni a kerékpárgumit. De a kutyák tappancsa sérülhet, ami fájdalmas és fertőzést okozhat.

Gyógynövény is egyben

Érdekesség, hogy a királydinnye világszerte ismert gyógynövény: segíthet hormonális, szív- és érrendszeri, húgyúti problémák kezelésében, valamint méregtelenítő és regeneráló hatásai miatt is kutatott. De Mórahalmon most nem fogyasztják, hanem kipusztítják, hiszen társadalmi haszna helyett most inkább biztonsági és közlekedési kockázatot jelent. Korábban Ruzsán és Makón is küzdöttek a szúrós növény ellen.